Se la pizza e la cucina sono la vostra passione e siete alla ricerca di un metodo di cottura che vi garantisca dei risultati incredibili, allora fermatevi qui, perché su eBay avrete la possibilità di acquistare un forno elettrico molto particolare, e dedicato proprio alla preparazione dell’alimento più amato e ricopiato del mondo!

Sul portale, infatti, è in sconto a soli 69,90€, ovvero a quello che è uno dei prezzi più bassi di sempre, lo splendido forno elettrico per pizze Ariete 909, ribassato del 36% rispetto al prezzo proposto dal produttore di 109,90€! Un’occasione ottima, soprattutto per chi, in vista dei rincari di questo fine 2022, vuole acquistare prodotti dal consumo energetico efficientato, pur senza rinunciare ai risultati degni di un ristorante!

Il segreto di Ariete 909, che vi permetterà di ottenere una pizza buona come quella di una pizzeria, è anzitutto la sua base in pietra refrattaria anti-aderente, del tutto simile a quello che è il materiale che, tradizionalmente, viene usato nei forni professionali. La pietra, capace di resistere ad altissime temperature, rende possibile il raggiungimento di una temperatura massima di ben 400°, con cui la pizza si cuoce in modo quasi istantaneo, e uniforme.

Vi basteranno appena 5 minuti per la cottura, risparmiando non solo tempo, ma anche costi sulla bolletta, visto che parliamo di un tempo infintamente inferiore rispetto ai forni tradizionali. Inoltre, qualora siate dei veri e propri intenditori, Ariete 909 vi garantirà non uno, ma 5 diversi livelli di cottura, che non solo vi permetteranno di cuocere le vostre pizze secondo il vostro personalissimo gusto, ma vi permetteranno anche di utilizzare questo elettrodomestico per altre preparazioni, come crostate, torte, toast o anche solo il riscaldamento degli alimenti prima di metterli in tavola!

Insomma, parliamo di un prodotto davvero ottimo e, per questo, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina eBay dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare quanto prima i vostri acquisti, così che possiate accaparrarvi questo prodotto prima che il suo prezzo torni alle origini o, peggio, vada esaurito!

