PlayStation 5 disponibile in pochissimi pezzi su Amazon, esaurita in pochi minuti!

Aggiornamento ore 11:00: console esaurita!

Vi segnaliamo che, a sorpresa, Amazon ha appena messo a disposizione un piccolo stock di PlayStation 5, con la possibilità di acquisto per i soli clienti Amazon Prime! Si tratta di un’occasione inattesa, e davvero imperdibile, per chiunque sia alla disperata ricerca di una PS5, specie considerando che la vendita è effettuata direttamente da Amazon, con spedizione immediata una volta effettuato l’acquisto!

Per garantirvi una possibilità di acquisto, dunque, non dovrete far altro che sottoscrivere al volo un abbonamento Amazon Prime (qualora, ovviamente, non ne disponiate già), e poi acquistare la console prima che vada esaurita cosa che, come prevedibile, avverrà in pochissimi minuti. Non c’è, dunque, nessuna coda da fare, né c’è la necessità di inserire nel carrello altri prodotti, così come invece accade per le tipiche vendite settimanali di GameStop! Potrete acquistare la console da sola, al suo prezzo originale di 499,00€!

Unico problema sembrerebbe la funzionalità della pagina del prodotto su Amazon che, immediatamente presa d’assalto, sembra non funzionare correttamente, impedendo di portare a termine l’acquisto. Tuttavia, membri del nostro team ci garantiscono la possibilità di acquistare davvero la console, pertanto di fronte a tali errori non possiamo fare altro che invitarvi a perseverare, almeno fino a quando la console non andrà esaurita.

Ciò detto, non possiamo fare altro che rimandarvi sia alla pagina d’acquisto di PS5 su Amazon, sia a quella di iscrizione al servizio Amazon Prime senza il quale, lo ricordiamo, pare sia impossibile accedere all’acquisto! In ogni caso, vi invitiamo caldamente ad affrettarvi, poiché, come saprete, a causa del prolungato shortage di componenti causato dal COVID-19, la vendita console resterà “a singhiozzi” almeno per tutto il 2021, in quella che è una situazione che, stando almeno ai principali produttori di componenti del settore, potrebbe terminare non prima del 2023!

In chiusura, vi garantiamo che terremo sotto costante controllo la situazione e provvederemo ad aggiornare questo articolo non appena ce ne sarà l’opportunità. Nel mentre, vi rimandiamo però ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative alle prossime disponibilità di PlayStation 5, e dove vi offriremo in tempo reale anche tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buona fortuna!

