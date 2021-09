PlayStation 5 disponibile ora su Amazon!

Aggiornamento ore 10:05: console esaurite!

Apriamo alla grande questa giornata segnalandovi che, su Amazon, è attualmente disponibile per l’acquisto la tanto desiderata PlayStation 5, disponibile, per altro, anche in versione Digital Edition, entrambe proposte dal portale senza alcun sovrapprezzo, e con la garanzia di spedizioni rapidissime!

Si tratta di un’occasione davvero unica, giacché su Amazon è ormai davvero rarissimo imbattersi in PlayStation 5, a prescindere che si tratti del modello con disco o dell’altrettanto ambita Digital Edition, ed anche quando accade, si tratta per lo più di vendite da parte di negozi nostrani o esteri del tutto disonesti, con prezzi proposti che possono arrivare anche al triplo del prezzo originale della console!

Per ciò che concerne invece questa mattinata, vi segnaliamo che sia PS5 standard che Digital Edition, sono vendute direttamente da Amazon, e che le console non sono soggette ad alcun sovrapprezzo, né ad alcun tipo di acquisto secondario, come accade ad esempio per i famigerati bundle proposti da Gamestop che, come saprete, prevedono l’acquisto di una serie di prodotti aggiuntivi affinché ci si possa portare a casa la console Sony.

Ovviamente, si tratta quasi certamente di una disponibilità limitata a pochissimi pezzi, ed ecco perché vi suggeriamo caldamente di affrettarvi nel completare il vostro acquisto. Acquistarle PS5 standard o Digital Edition da Amazon, infatti, vi darà immensi vantaggi, non ultimo quello di un’assistenza post vendita che non ha davvero rivali sulla piazza. Augurandovi di riuscire nell’intento, vi ricordiamo che val davvero la pena accaparrarsi la console in queste rare e sparute occasioni di vendita, giacché, anche al netto del miglioramento della situazione mondiale legata al COVID-19, non si è ancora arrestata l’emergenza relativa alle componenti di produzione della console, ed anzi è plausibile, almeno stando alle più recenti dichiarazioni da parte dei produttori di componentistiche hardware, che essa perdurerà ancora a lungo, se non addirittura fino al 2023 e, pertanto, è inutile, ora come ora, sperare di acquistare la console quando (e se) la situazione migliorerà.

Ciò detto, vi garantiamo che terremo sotto costante controllo la situazione e provvederemo ad aggiornare questo articolo non appena ce ne sarà l’opportunità. Nel mentre, vi rimandiamo però ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative alle prossime disponibilità di PS5 standard e di PS5 Digital Edition, e dove vi offriremo in tempo reale anche tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buona fortuna!

