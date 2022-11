Tra pochissimi giorni, per l’esattezza questo venerdì 18 novembre, arriveranno finalmente sul mercato Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, ossia gli ultimi due episodi della celeberrima saga esclusiva Nintendo. Come da tradizione i due titoli arriveranno infatti solo per Nintendo Switch e, come facilmente prevedibile, sono decisamente attesi da milioni di giocatori. Nel caso non l’abbiate ancora fatto, su eBay è inoltre possibile prenotarli a prezzo scontato, assicurandosene così una copia fin dal giorno di lancio e risparmiando anche qualche euro. Non male, vero?

Sia Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto sono infatti attualmente disponibili al preordine su eBay con sconti intorno al 10%. Nel caso vogliate quindi acquistarne una copia fin da ora per averla a ridosso del day one, si tratta di un’offerta decisamente interessante, che vi permetterà di mettere le mani sopra degli attesissimi titoli a prezzo scontato.

Oltre alla possibilità di acquistare Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto a pochi giorni dal lancio in sconto, esistono anche molte altre offerte in circolazione. Per non perdervene neanche una vi rimandiamo ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte. In essi troverete informazioni sempre aggiornate su tutte le migliori offerte in corso sui vari store. Il tutto con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Seguendo comodamente i link qui sotto, invece, potete trovare sia Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto in offerta su eBay, ovviamente per Nintendo Switch.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!