Aggiornamento 8 giugno 2022: finalmente è stata annunciata la data di lancio di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto!

Nonostante Leggende Pokémon Arceus sia diventato realtà solo pochi mesi fa, Nintendo ha deciso di sorprendere tutti annunciando Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, i già desideratissimi nuovi episodi della serie che arriveranno sul mercato il 18 novembre 2022, introducendo nientepopodimeno che una nuova generazione di Pokémon. Un appuntamento che, non c’è bisogno di dirlo, è fin da ora attesissimo da tutti i fan della saga e non solo, che possono però fin da ora ingannare in parte l’attesa prenotando a quello che è il miglior prezzo sul mercato sia Pokémon Scarlatto che Pokémon Violetto.

Pokémon Scarlatto che Pokémon Violetto saranno dei titoli open world e seguiranno quindi l’impostazione del recente Leggende Pokémon Arceus, cercando di smussarne i dettagli e migliorarne i punti di forza. Insomma, questa nona generazione di Pokémon pare avere tutte le carte in regola per imporsi come una delle più interessanti degli ultimi anni, nonché come dei titoli da prenotare fin da ora al miglior prezzo sul mercato.

Nell’attesa di sapere se verranno annunciate Limited o Collector’s Edition per i giochi, così come l’immancabile dual pack, Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto possono fin da ora essere prenotati a quello che è il miglior prezzo sul mercato. Potete trovare le migliori offerte per la vostra versione preferita comodamente nei link qui sotto.

