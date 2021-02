Pokémon Spada e Pokémon Scudo: acquistali ora a solo 39,98€ da GameStop!

Nintendo Switch è sicuramente una console colma di esclusive e giochi di rilievo, in grado di appassionare per decine e decine di ore i propri possessori. Tra di essi è impossibile non annoverare Pokémon Spada e Pokémon Scudo, gli ultimi titoli della fortunata saga sbarcati sul mercato poco più di un anno fa. Delle opere che, nonostante qualche piccolo inciampo, si sono presto rivelate dei grandi successi, nonchè dei videogiochi praticamente immancabili per ogni possessori di Nintendo Switch. Nel caso non possediate ancora Pokémon Spada e Pokémon Scudo, sarete lieti di sapere che da GameStop sono ora acquistabili all’irrinunciabile prezzo di 39,98 euro cadauno!

Pokémon Spada e Pokémon Scudo differiscono tra di loro per la presenza di alcuni pokémon esclusivi, come il leggendario che è Zacian in Spada e Zamazenta in Scudo, e altri piccoli dettagli. Nel caso vogliate completare il pokédex o vedere ogni singolo aspetto che la nuova generazione di pokémon è in grado di offrire avrete quindi bisogno di entrambi i giochi, ma se volete “solamente” godervi una magica avventura nel mondo dei pokémon uno solo dei due titoli sarà più che sufficiente.

Potete trovare Pokémon Spada e Pokémon Scudo a soli 39,98 euro seguendo comodamente qui sotto. Il nostro consiglio è quello di non farvi scappare questa offerta: i giochi Nintendo scendono infatti raramente a prezzi così bassi e le nuove avventure dei pokémon meritano decisamente di essere vissute.

» Clicca qui acquistare Pokémon Spada a soli 39,98€ da GameStop! «

» Clicca qui acquistare Pokémon Scudo a soli 39,98€ da GameStop! «

