Polo a partire da 15€ grazie ai saldi estivi di Gutteridge

Se siete alla ricerca di un’ottima occasione per rinnovare il vostro guardaroba, sarete sicuramente felici di sapere che sullo store di Gutteridge sono tornati i saldi estivi, con sconti su tantissime polo per uomo del popolare marchio napoletano, in quella che è una selezione di prodotti che vi consentirà di comprare nuovi capi a prezzi praticamente stracciati!

Si tratta di un’occasione ottima, se consideriamo quella che è la qualità sartoriale che caratterizza ciascun prodotto di Gutteridge. Il noto brand italiano, oltre ad una grande attenzione per l’origine e la qualità dei materiali, propone articoli con tagli sempre alla moda, adatti sia per coloro che desiderano vestire con eleganza ma anche alle persone che hanno un occhio attento al proprio budget. Il tutto con prezzi già di per sé davvero abbordabili per tutte le tasche.

Come espressamente detto, con queste offerte potrete acquistare un gran numero di articoli a prezzi stracciati. Tra questi vi consigliamo di dare uno sguardo alla polo in piquet stretch rigata a 15,00€ anziché 29,00€, oppure alla polo slim fit in piquet di cotone a 19,00€ al posto di 29,00€. Se siete degli amanti di capi d’abbigliamento essenziali, invece, Gutteridge mette a disposizione molteplici articoli a tinta unita come la polo basica in piquet a 25,00€ invece di 29,00€.

Ciò detto, prima di passare alla nostra piccola selezione di prodotti, vi informiamo che non abbiamo alcuna informazioni su una data che indichi il termine ultimo della promozione, motivo per cui vi consigliamo di consultare la pagina della promozione, al seguente indirizzo, e scegliere per tempo i prodotti di vostro gradimento tra quelli proposto dal marchio napoletano (alcuni di essi potrebbero anche soggetti a scorte limitate ndR).

Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Se invece siete a caccia di codici sconto, vi consigliamo di consultare la nostra pagina speciale, al seguente indirizzo. Buono shopping e buone vacanze!

La nostra selezione di prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!