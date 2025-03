Precisione e silenzio con questo mouse Logitech a soli 86€!

Su Amazon trovate oggi il mouse Logitech MX Master 3S a soli 86,18€ invece di 134,99€, con uno sconto del 36%! Questo dispositivo wireless ergonomico vi conquisterà con i suoi click silenziosi, lo scorrimento ultraveloce MagSpeed e la capacità di funzionare su qualsiasi superficie, incluso il vetro, grazie al sensore da 8000 DPI. Perfetto per i professionisti che lavorano su più dispositivi, offre un controllo fluido tra computer diversi e pulsanti personalizzabili.

Mouse Logitech MX Master 3S, chi dovrebbe acquistarlo?

Il mouse Logitech MX Master 3S è l'alleato perfetto per professionisti e creativi che trascorrono molte ore davanti al computer e hanno bisogno di precisione, comfort e versatilità. Con i suoi sensori da 8000 DPI e la capacità di funzionare su qualsiasi superficie, incluso il vetro, vi permetterà di lavorare senza interruzioni anche nelle situazioni più impegnative. Il design ergonomico è studiato appositamente per ridurre l'affaticamento del polso durante lunghe sessioni di lavoro, mentre i click silenziosi vi consentiranno di operare in ambienti condivisi senza disturbare i colleghi.

Particolarmente consigliato per chi lavora su più dispositivi contemporaneamente, grazie alla tecnologia FLOW potrete controllare fino a tre computer diversi e trasferire file e testi tra sistemi Windows e macOS con semplicità. Lo scorrimento ultraveloce MagSpeed vi farà risparmiare tempo prezioso durante la navigazione di lunghi documenti, mentre la personalizzazione completa dei pulsanti tramite il software Logi Options+ vi permetterà di adattare il mouse al vostro flusso di lavoro specifico. La sua costruzione ecosostenibile con plastica riciclata è un ulteriore vantaggio per chi è attento all'ambiente.

Il mouse Logitech MX Master 3S rappresenta un investimento eccellente per migliorare la vostra produttività. La combinazione di precisione superiore, funzionalità avanzate e comfort ergonomico lo rende ideale per professionisti e appassionati di tecnologia. Se cercate un mouse di qualità in grado di durare nel tempo e migliorare il vostro modo di lavorare, questo dispositivo merita assolutamente la vostra considerazione.

