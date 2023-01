L’elemento nevralgico di un set-up da gaming è senza dubbio il PC, che tramite le sue componenti deve riuscire a garantire sessioni di gioco fluide e senza rallentamenti. In molti si prodigano per auto-assemblare il computer, ma nel mercato ne esistono tantissimi già completi di qualità elevatissima; tra questi vi è un modello di Acer, oggi protagonista di un’offerta imperdibile su Amazon.

Il computer desktop Predator Orion 3000 PO3-640 è infatti in sconto a 1.969,00€ invece di 2.299,00€; si tratta di un ribasso del 14%, che vi permetterà di risparmiare oltre 300,00€! Inoltre, al momento dell’acquisto avrete modo di optare per il pagamento in 12 rate mensili da 164,09€ con Cofidis, la fidata linea di credito di Amazon.

Al centro del Predator Orion 3000 PO3-640 vi sono il processore Intel Core di 12a generazione i7-12700F e la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3070, grazie ai quali riuscirete a fare qualsiasi cosa: giocare, streammare, editare, navigare in rete e lavorare, il tutto alla massima velocità. Anche i giochi più pesanti gireranno senza alcun problema nelle impostazioni più elevate, garantendovi un gameplay fluido e senza alcuna interruzione o lag.

Nonostante ciò, il PC si manterrà estremamente fresco anche nelle situazioni più impegnative: il flusso d’aria è stato infatti ottimizzato per mantenere le prestazioni sempre al massimo, pur riducendo il surriscaldamento e il rumore. Inoltre, su ognuna delle ventole ci sono 4 LED RGB, che donano un aspetto ancor più incredibile al Predator Orion 3000 PO3-640.

Mentre alcuni computer desktop presentano un vetro oscurato o una plastica che non permette di vedere l’interno, l’Orion ha un case trasparente nei lati che consente di vederne i vari componenti, illuminati da luci RGB. Tramite il programma PredatorSense potrete infatti personalizzare l’aspetto del PC, scegliendo i colori della barra luminosa e delle due ventole tra ben 16,7 milioni di tonalità disponibili.

Infine, il Predator Orion 3000 PO3-640 sfrutta la tecnologia Ethernet Intel Killer E2600, per una connessione a internet estremamente veloce e a bassa latenza. Il PC riconoscerà infatti migliaia di giochi, applicazioni e siti web, dando la priorità ai software più importanti per garantirvi una rapidità senza precedenti; inoltre, sospenderà automaticamente i processi superflui durante le sessioni di gaming, per delle performance di gioco sempre al top.

Ciò detto, non ci resta che lasciarvi all’offerta, rimandandovi alla pagina Amazon dedicata al Predator Orion 3000 PO3-640. Il nostro consiglio è di aggiungere al carrello ciò che vi interessa il prima possibile, dato che le offerte potrebbero terminare a breve, mentre le scorte disponibili rischiano di esaurire ancor prima!

