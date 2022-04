Se siete appassionati di domotica e, al contempo, siete alla ricerca di prese smart funzionali, di qualità, ma che siano anche a buon mercato, allora non potete assolutamente perdervi questa offerta Amazon, tutta dedicata all’ottima presa smart Tapo, in sconto oggi ad un prezzo davvero imperdibile!

Parliamo, infatti, di appena 9,00€, contro gli originali 12,99€, per uno sconto pari al 24% su quella che, a nostro giudizio, è una delle migliori alternative sulla piazza alla ben più nota Amazon Smart Plug.

Facilissima da installare, poiché basta collegarla ad una presa di corrente, attivandola poi tramite apposita app Tapo, questa presa elettrica intelligente fa parte della famiglia di prodotti TP-Link, un brand ben noto ai consumatori del mondo tech, che ha fatto degli strumenti di connettività, come modem e router, il suo marchio di fabbrica.

Venduta, di per sé, ad un prezzo più che conveniente, specie considerata la qualità generale, la presa smart Tapo può essere programmata per fornire automaticamente energia a seconda della necessità, permettendovi così, ad esempio, di programmare l’accensione e lo spegnimento di luci, lampade o di qualsiasi elettrodomestico che non richieda altro che una presa di corrente.

Compatibile sia con Alexa che con Google Assistant, la presa smart Tapo può essere controllata tramite la propria voce, non richiede alcun hub, e può sostenere un carico massimo di ben 2300 w, più che sufficienti a permettervi di sbizzarrivi nell’automazione di buona parte degli elettrodomestici in commercio.

Insomma, per il prezzo proposto di soli 9 euro, non ci sono dubbi che si tratti di un affare da non prendere alla leggera specie se, come detto in apertura, la domotica è la vostra passione e volete rendere più smart la vostra abitazione. Detto questo, vi suggeriamo di approfittare subito dello sconto, di cui potrete usufruire semplicemente completando l’acquisto tramite la pagina del prodotto.

