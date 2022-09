Anche se la tornata principale di offerte di settembre si è conclusa proprio ieri, Amazon non ha ancora mollato il colpo, giacché sono disponibili sul portale ancora molti degli sconti della Gaming Week, ovvero quella serie di sconti che il portale sta dedicando al mondo del gaming e che, fino al 9 di settembre, ci stanno offrendo diverse opportunità d’acquisto, anche su prodotti legati all’intrattenimento in generale.

Tra i vari, vi segnaliamo oggi la presenza di una splendida smart TV di gran formato, ed a marchio Samsung, oggi venduta con uno sconto davvero impareggiabile! Stiamo parlando dell’ottima

Samsung QE75Q65BAUXZT da 75″, con risoluzione 4K, ed oggi disponibile al prezzo di 1.359,00€, contro i 2.049,00€ del prezzo originale, ovvero con un taglio al prezzo pari a 690 euro!

Un affare imperdibile, specie considerando che parliamo di un pannello da ben 75″, con tecnologia QLED di Samsung, supportato anche da una tecnologia Ultra HD Dimming più performante rispetto al passato, ed in grado di offrire immagini con una qualità ineccepibile!

Parliamo del 100% di volume colore, con oltre un miliardo di sfumature raggiungibili, e con un contrasto davvero eccelso, in grado di rivaleggiare anche con i ricercatissimi televisori OLED della concorrenza! Lo spettacolo è eccellente, a prescindere che si tratti di film, videogame o serie TV, amplificato com’è dalla tecnologia Quantum HDR, in grado di sublimare anche i dettagli più piccoli, per un effetto straordinariamente definito!

Ottimo anche il comparto acustico, grazie all’eccellente tecnologia Object Tracking Sound Lite che, oltre ad offrire un comparto audio surround 3D, in grado di rendere i movimenti a schermo più realistici e coinvolgenti dal punto di vista acustico, permette anche di godere appieno di ogni frequenza, con la risultante di un’esperienza in grado di rivaleggiare con quella in sala.

Insomma, parliamo di una smart TV davvero con tutti i crismi che, grazie ad Amazon ed alla sua Gaming Week, potrà essere vostra ad un prezzo davvero ridicolo, almeno fino al 9 settembre o fino al termine delle scorte.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata al prodotto, invitandovi ad effettuare quanto prima il vostro acquisto, visto che sono questi gli ultimi giorni di sconti, e molti prodotti potrebbero, ben presto, tornare al loro prezzo originale, o esaurirsi del tutto!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!