Se dovete acquistare una nuova lavasciuga e state cercando delle promozioni valide, su modelli che vi facciano risparmiare sulla bolletta elettrica, vi invitiamo a dare uno sguardo al modello Samsung disponibile su eBay a soli 599,99€ invece di 1.399,00€. Sullo store sono disponibili davvero moltissime offerte giornaliere ma, per quanto riguarda oggi, questo ottimo prodotto ha in assoluto uno degli sconti più interessanti che potrete trovare!

Stiamo parlando di una lavasciuga dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, con capacità massima di lavaggio di ben 10,5 kg e di asciugatura di 6 kg, l’ideale se state cercando un modo pratico per avere 2 elettrodomestici in 1 occupando pochissimo spazio. Dato che stiamo parlando di un prodotto molto valido, vi invitiamo ad portare a termine l’acquisto fintanto che l’offerta è disponibile!

La lavasciuga Samsung vi assicura prestazioni senza paragoni! Grazie alla tecnologia Ecolavaggio avrete sempre un bucato perfetto, anche a basse temperature. Il detergente viene trasformato in bolle, che penetrano rapidamente nei tessuti e rimuovono facilmente lo sporco, proteggendo i materiali e risparmiando energia. Inoltre, disinfetta i vostri abiti con il solo utilizzo dell’aria! La modalità Air Wash, infatti, deodora e pulisce in profondità i vostri abiti per donarvi sempre un piacevole odore di fresco.

Grazie al vapore riscaldato vengono rimossi gli odori sgradevoli ed eliminati i batteri al 99,9% senza utilizzare acqua calda, detergenti o prodotti chimici costosi. Non meno importante, si tratta di un elettrodomestico pensato appositamente per essere affidabile, performante ma anche estremamente silenzioso. Questo è reso possibile dall’ottimo motore Digital Inverter che sfrutta dei solidi magneti per ottenere i risultati desiderati in maniera più silenziosa ed efficace, consumando meno energia rispetto al motore tradizionale.

Inoltre, potrete mantenere il prodotto sempre perfettamente igienizzato grazie alla modalità Eco Pulizia Cestello+ . L’attrito generato dal potente getto d’acqua e la centrifuga rapida rimuovono lo sporco dalla guarnizione in gomma dell’oblò. Per cui, sarà lo stesso elettrodomestico Samsung a notificare quando è necessario effettuare un nuovo ciclo di pulizia.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare anche la pagina eBay dedicata agli ulteriori sconti disponibili, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto. Quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

