Prezzo PICCOLISSIMO sulla tavoletta grafica Wacom Intuos S! La paghi meno di 50€

Le tavolette grafiche di Wacom sono un ottimo prodotto per gli artisti e i creativi. Oggi Amazon propone un'offerta sulla tavoletta grafica wacom a un prezzo imperdibile grazie alle Offerte di Primavera, infatti potete averla al prezzo speciale di 49,90€, rispetto al prezzo originale di 66,00€, consentendo un risparmio del 24%. Questo dispositivo è ideale per chi ama il disegno digitale, la pittura o il fotoritocco, grazie alla sua penna sensibile alla pressione con 4096 livelli. Inoltre, supporta l'apprendimento interattivo a distanza con tre mesi di prova gratuiti per software educational.

Tavoletta grafica Wacom Intuos S, chi dovrebbe acquistarla?

La tavoletta grafica Wacom Intuos S è l'acquisto ideale per chi si approccia per la prima volta al mondo del disegno digitale, nonché per gli appassionati di fotoritocco alla ricerca di uno strumento pratico e versatile. Con la sua area attiva di 152 x 95mm e la penna sensibile alla pressione da 4096 livelli, questa tavoletta grafica soddisfa pienamente le esigenze di artisti e creativi che desiderano esplorare le loro capacità artistiche digitali. Il valore aggiunto risiede anche nella facilità di configurazione e nell'utilizzo intuitivo, oltre che nell'opportunità di accedere gratuitamente a due software creativi, ampliando così le possibilità di espressione e apprendimento.

Inoltre, la tavoletta grafica Wacom Intuos S è una soluzione ottimale per l'e-learning interattivo a distanza. Grazie alla versione di prova di applicazioni educative come Collaboard e Kami, si rivela uno strumento prezioso per studenti e insegnanti, facilitando la comunicazione e la collaborazione online come mai prima d'ora. La sua connettività Bluetooth e USB garantisce una facile integrazione con diversi dispositivi, rendendola adatta non solo per l'ambiente domestico ma anche per l'ufficio o per la scuola. Il suo design sottile e compatto, unitamente alla penna ergonomica e personalizzabile, offre comfort e precisione, rendendo lunghe sessioni di disegno o di lavoro più gradevoli.

La tavoletta grafica Wacom Intuos S è uno strumento potente e versatile per artisti, designer e appassionati di editing foto. Dotata di un'area attiva di 152 x 95 mm, questa tavoletta offre un alto livello di sensibilità con 4096 livelli di pressione della penna, consentendo sfumature intense e dettagli precisi nei vostri lavori. La connettività Bluetooth e USB assicura una configurazione facile e un utilizzo senza interruzioni, mentre la penna ergonomica senza batteria con quattro tasti ExpressKey personalizzabili migliora controllo e naturalezza durante il disegno. Offerta a 49,90€, da un prezzo originale di 66€, la tavoletta grafica Wacom Intuos S rappresenta una scelta eccellente per chi cerca una soluzione accessibile senza sacrificare qualità e precisione. La sua combinazione di funzionalità avanzate, la facilità d'uso e la portabilità la rendono ideale sia per principianti che per professionisti, garantendo una vasta gamma di possibilità creative.

