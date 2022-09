Se dovete acquistare uno smartphone nuovo e ne volete uno a un costo davvero imbattibile, vi invitiamo a dare uno sguardo allo Xiaomi 11T Pro disponibile su Unieuro a soli 409,00€ invece di 699,9o€. Lo store ha attive numerose offerte in ambito tech e smartphone ma abbiamo deciso di proporvi proprio questo dispositivo, in quanto si tratta di uno smartphone in grado di assicurarvi ottime performance, in sconto del 41%!

Il modello 11T Pro è un articolo di ottima qualità per la sua fascia di prezzo, dotato di display AMOLED a 120Hz e il processore flasghip Qualcomm Snapdragon 888, per prestazioni fluide e veloci. Dato che stiamo parlando di uno smartphone Xiaomi così interessante e disponibile a un costo davvero ribassato, vi invitiamo a effettuare il vostro acquisto fintato che la promozione è attiva!

Il processore Qualcomm, citato anche nella nostra introduzione, è uno dei punti forti dello Xiaomi 11T Pro ed è pensato appositamente per migliorare le prestazioni della CPU del 25% e della GPU del 35%. Questo non solo vi assicura delle performance rapide su qualsiasi applicazione, ma vi garantisce un consumo energetico particolarmente efficiente, in grado di far durare la batteria dello smartphone anche tutto il giorno!

Da non sottovalutare la fotocamera principale da 108 MP, ideata appositamente per scattare foto e video di alta qualità, anche in scarse condizioni di luce. Ciò è possibile grazie all’ampio sensore di cui è provvisto e, non meno importante, al Dual Native ISO! Quest’ultimo elemento, si occupa di gestire la luce sulla scena, in modo tale da immortalare i vostri ricordi nella migliore qualità possibile.

In più, il display AMOLED vi assicura la visione di oltre 1 miliardo di colori con prestazioni eccezionali in termini di luminosità, rapporto di contrasto e calibrazione delle sfumature. Altrettanto interessante i supporti a Dolby Vision e Dolby Atmos: con Dolby Vision, il display vi permette di osservare delle sfumature sgargianti mentre Dolby Atmos vi garantisce una validissima qualità audio, per ascoltare brani musicali oppure audio vocali.

Se siete interessati a dare uno sguardo ai prodotti che godono di sconti super validi in questo periodo di ribassi di inizio settembre, nella sezione dedicata, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare sulla pagina Mediaworld che vi abbiamo comodamente linkato.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!