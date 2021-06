Prime Day 2021, ecco le date e le prime promo attive!

Quando sarà il Prime Day?

Finalmente dopo tante voci è arrivato il comunicato ufficiale con le date dell’Amazon Prime Day 2021. A differenza degli anni passati in cui l’evento si svolgeva a metà luglio, a parte il 2020 in cui a causa COVID era stato posticipato a ottobre, quest’anno il Prime Day si svolgerà a fine di questo mese e per la precisione lunedì 21 e martedì 22 giugno.

Parliamo quindi, come per l’ultima edizione, di una due giorni di offerte interamente dedicate agli utenti iscritti al servizione Amazon Prime e che coinvolgeranno più di 2 milioni di prodotti a livello globale di cui la metà saranno prodotti creati da piccole e medie imprese.

Quello delle PMI (piccole e medie imprese) è un’iniziativa che Amazon ha provato per la prima volta lo scorso ottobre riscuotendo un’enorme successo e quest’anno si ripete con la partecipazione di ben 14.000 PMI solamente per il portale italiano. Amazon crede fortemente in questo progetto è durante quest’anno investirà oltre 100 milioni di dollari per permettere a queste imprese di avere successo, infatti i clienti Amazon Prime che spenderanno almeno 10€ in prodotti delle PMI riceveranno un buono promozionale del valore di 10€ da spendere durante il Prime Day. Le offerte iniziano già da oggi!

“Il Prime Day vuole celebrare i clienti Prime, per questo siamo entusiasti di proporre grandi offerte e consentire in questo modo di risparmiare sui migliori marchi, sugli articoli più interessanti del momento o ancora sui prodotti di piccole e medie imprese”, ha dichiarato Jamil Ghani, vicepresidente di Amazon Prime. “Fin dal lancio nel 2015, Prime Day ha promosso un nuovo modo di fare shopping, acquistare regali, guardare film e serie TV e persino ballare, e siamo orgogliosi di portare avanti questa tradizione”.

Alexa e i dispositivi Amazon

Come sempre Alexa e i dispositivi Amazon saranno al centro delle offerte proposte durante il Prime Day. Già da oggi potrete interagire con Alexa chiededono curiosità sul Prime Day come: “Alexa, quando sarà il Prime Day?” per ricevere informazioni su giorni e orari dell’evento, “Alexa, tienimi aggiornato sul Prime Day” per ricevere notifiche dell’inizio ufficiale del Prime Day e per finire durante le giornate del 21 e 22 giugno potrete chiedere “Alexa, quali sono le mie offerte del Prime Day?” per scoprire e approfittare delle offerte in corso.

Come risparmiare con il Prime Day?

Il 21 e 22 giugno i clienti Prime avranno la possibilità, per due giorni, di fare i loro acquisti a prezzi imperdibili. Prime Day offrirà l’accesso esclusivo a offerte a tempo limitato, lanci di nuovi prodotti e intrattenimento per tutti i gusti, con l’obiettivo di far spendere meno e far sorridere molto di più.

Durante il Prime Day sarà possibile risparmia in molti modi, eccoli nel dettaglio:

Offerte Top che saranno attive per tutte le 48 ore dell’evento;

che saranno attive per tutte le 48 ore dell’evento; Offerte Lampo della durata di 6/12 ore con prezzi tra i più bassi del 2021 e scorte limitate;

della durata di 6/12 ore con prezzi tra i più bassi del 2021 e scorte limitate; Offerte da non perdere in evidenza su pochi prodotti a prezzi imbattibili;

in evidenza su pochi prodotti a prezzi imbattibili; Codici sconto in quantità limitata;

in quantità limitata; Pagamento a rate tasso zero esteso a molti più prodotti.

Offerte già attive

A partire da oggi, i clienti Prime possono iniziare a fare acquisti in anticipo grazie alle tante offerte esclusive, tra cui:

Amazon Music Unlimited : i clienti Prime che non hanno ancora provato Amazon Music Unlimited possono abbonarsi per 4 mesi gratuitamente con accesso illimitato a oltre 70 milioni di brani senza pubblicità;

: i clienti Prime che non hanno ancora provato Amazon Music Unlimited possono con accesso illimitato a oltre 70 milioni di brani senza pubblicità; Audible : i clienti Prime hanno accesso ad un periodo di prova gratuita di Audible di 30 giorni e, confermando l’iscrizione, riceveranno un buono regalo Amazon.it del valore di 15€ da utilizzare su migliaia di prodotti e il 20% disconto sull’abbonamento Audible per i primi 12 mesi;

: i clienti Prime hanno accesso ad un periodo di e, confermando l’iscrizione, riceveranno un da utilizzare su migliaia di prodotti e il 20% disconto sull’abbonamento Audible per i primi 12 mesi; Kindle Unlimited : i clienti Prime potranno usufruire di 3 mesi di uso gratuito di Kindle Unlimited;

: i clienti Prime potranno usufruire di di Kindle Unlimited; Amazon Fashion : i clienti possono acquistare dalla selezione di prodotti dai propri influencer preferiti, con uno sconto del 20% e visitare @amazonfashioneu su Instagram per scoprire le ultime offerte Prime Day dei loro marchi di moda preferiti;

: i clienti possono acquistare dalla selezione di prodotti dai propri influencer preferiti, con uno sconto del 20% e visitare @amazonfashioneu su Instagram per scoprire le ultime offerte Prime Day dei loro marchi di moda preferiti; Casa : si può risparmiare il 10% o più sui mobili, tappeti selezionati, decorazioni per la casa e incluse stampe e decorazioni. Vantaggi esclusivi anche sugli interruttori Smart selezionati, articoli per cucina e bagno;

: si può risparmiare il 10% o più sui mobili, tappeti selezionati, decorazioni per la casa e incluse stampe e decorazioni. Vantaggi esclusivi anche sugli interruttori Smart selezionati, articoli per cucina e bagno; Utensili, accessori Automotive e giardinaggio : è possibile risparmiare il 20% su prodotti automotive e il 20% su tool come compressori e kit di riparazione degli pneumatici. Offerte anche su apparecchiature elettriche, kit di attrezzi e prodotti per la casa.

: è possibile risparmiare il 20% su prodotti automotive e il 20% su tool come compressori e kit di riparazione degli pneumatici. Offerte anche su apparecchiature elettriche, kit di attrezzi e prodotti per la casa. Libri : i clienti possono usufruire di offerte e sconti su Kindle eBook visitando il sito amazon.it/kindle-ebooks e selezionando “eBook Kindle in offerta” per maggiori informazioni;

: i clienti possono usufruire di offerte e sconti su Kindle eBook visitando il sito amazon.it/kindle-ebooks e selezionando “eBook Kindle in offerta” per maggiori informazioni; Cucina : tantissime offerte sui frullatori selezionati e altri piccoli elettrodomestici, il 10% di sconto su friggitrici ad aria selezionate;

: tantissime offerte sui frullatori selezionati e altri piccoli elettrodomestici, il 10% di sconto su friggitrici ad aria selezionate; Giocattoli : risparmiare è facile con le offerte sui giocattoli, giochi per l’apprendimento e tecnologici, set di costruzioni, giocattoli artistici e artigianali, gonfiabili e giochi da cavalcare;

: risparmiare è facile con le offerte sui giocattoli, giochi per l’apprendimento e tecnologici, set di costruzioni, giocattoli artistici e artigianali, gonfiabili e giochi da cavalcare; Marchi Amazon : risparmi fino al 20% su una selezione di prodotti dei marchi di Amazon, inclusi elettronica, accessori per la casa, e prodotti per lo sport, di Amazon Basics, Umi Eono, prodotti d’arredo e mobili per ogni ambiente da Alkove, Rivet e Movian, prodotti per la salute e la cura della persona a marchio Solimo e gli snack Happy Belly;

: risparmi fino al 20% su una selezione di prodotti dei marchi di Amazon, inclusi elettronica, accessori per la casa, e prodotti per lo sport, di Amazon Basics, Umi Eono, prodotti d’arredo e mobili per ogni ambiente da Alkove, Rivet e Movian, prodotti per la salute e la cura della persona a marchio Solimo e gli snack Happy Belly; Amazon Basics : risparmia fino al 20% sulle batterie Amazon Basics, fino al 20% sui prodotti per esterni Amazon Basics e fino al 15% sugli accessori selezionati da Amazon Basic;

: risparmia fino al 20% sulle batterie Amazon Basics, fino al 20% sui prodotti per esterni Amazon Basics e fino al 15% sugli accessori selezionati da Amazon Basic; Amazon Launchpad: fino al 50% di sconto su una selezione di prodotti dalle startup del momento presenti nella vetrina Amazon Launchpad.

Come supportare le piccole e medie imprese

Spendi 10€, ricevi 10€ : a partire da lunedì 7 giugno fino a domenica 20 giugno , i clienti che spenderanno 10€ in prodotti e marchi di piccole e medie imprese su Amazon.it, inclusi gli articoli delle vetrine Amazon Made in Italy, Handmade e Launchpad, riceveranno un buono promozionale di 10€ da utilizzare durante il Prime Day . Questa promozione è interamente finanziata da Amazon per mettere in contatto PMI locali con i clienti;

: a partire , i clienti che spenderanno 10€ in prodotti e marchi di piccole e medie imprese su Amazon.it, inclusi gli articoli delle vetrine Amazon Made in Italy, Handmade e Launchpad, . Questa promozione è interamente finanziata da Amazon per mettere in contatto PMI locali con i clienti; Più piccole e medie imprese che ma i: quest’anno, oltre 300.000 partner di vendita a livello globale saranno inclusi nella promozione “Spendi 10€, ricevi 10€” – più del doppio rispetto ai partner di vendita inclusi lo scorso anno – dando ai clienti l’opportunità di supportarle ancora di più le piccole e medie imprese attraverso i loro acquisti;

i: quest’anno, oltre 300.000 partner di vendita a livello globale saranno inclusi nella promozione “Spendi 10€, ricevi 10€” – più del doppio rispetto ai partner di vendita inclusi lo scorso anno – dando ai clienti l’opportunità di supportarle ancora di più le piccole e medie imprese attraverso i loro acquisti; Una vetrina dedicata: per consentire ai clienti di supportare facilmente le PMI durante questo Prime Day, Amazon ha creato una vetrina dedicata ai loro prodotti su amazon.it/pmi. I clienti possono scegliere fra piccoli laboratori artigiani, aziende a guida femminile, a conduzione familiare e molte altre realtà tutte da scoprire.

Come risparmiare durante il Prime Day?

Per scoprire tutte le offerte vi basterà visitare la pagina https://www.amazon.it/primeday ma ci sono altri modi per risparmiare:

Amazon ricarica online : Ricarica 50€ e ricevi 6€ di buono sconto;

: Ricarica 50€ e ricevi 6€ di buono sconto; Amazon Coupons: scopri tanti altri modi per risparmiare grazie ai coupon Amazon. Sconti su articoli di utilizzo quotidiano, elettronica, abbigliamento e tanto altro ancora. Basta selezionare il coupon, aggiungere il prodotto al carrello e lo sconto verrà applicato al momento del pagamento. È possibile scoprire tutti coupon più utilizzati su amazon.it/coupons.

Come seguire il Prime Day con noi

Se volete essere sempre informati sulle migliori offerte senza perdere tempo a cercare tra le migliaia disponibili vi invitiamo a seguire il Prime Day con noi. Durante i due giorni dell’evento pubblicheremo news, articoli, video e seguiremo tutte le migliori offerte sui nostri canali social. Ecco qui di seguito tutti i canali su cui potrete seguirci:

Detto questo, buon Prime Day 2021 a tutti!