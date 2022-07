Tra tutti gli store e i brand che in questo periodo si stanno sfidando a colpi di sconti, Huawei è quello che ha messo in campo le offerte migliori. La Crazy Week di Huawei, infatti, permette di acquistare il meglio del meglio dei prodotti della nota società cinese tramite coupon e offerte che vi faranno risparmiare fino a 500 euro. Smartphone, orologi, cuffie, c’è veramente di tutto e se non vedevate l’ora di rinnovare il vostro guardaroba digitale, non troverete momento migliore di questo.

Vediamo, quindi, nel dettaglio come fare per accedere a questa ondata di sconti e quali sono i coupon da utilizzare per ogni prodotto. Sommando offerte e coupon potrete portarvi a casa prodotti come il computer HUAWEI MateBook X Pro i7 16GB+512GB a ben 700 euro in meno! Oppure lo smartphone HUAWEI P50 Pro con ben 500 euro di sconto! Ma ci sono tantissime altre offerte su numerose categorie di prodotti come cuffie e smartwatch. Ecco quindi tutti i prodotti da non lasciarsi scappare e i coupon da utilizzare per accedere agli sconti, ma fate presto perché le offerte terminano alla mezzanotte del 13 luglio!

HUAWEI P50 Pro

Iniziamo subito con il meglio del meglio: lo smartphone Huawei P50 Pro che potete portarvi a casa a 759,99€, insieme al case in regalo, invece di 1.199,90€ per il singolo telefono. Parliamo di un oggetto che è un tripudio di design e professionalità dotato di 8GB di RAM e 256GB di archiviazione. Oltre alla batteria da 4360 mAh, che vi garantisce una durata di giorni e una ricarica fast, a rendere davvero unico questo smartphone c’è la sua fotocamera True-Form Dual-Matrix. Un dispositivo che mantiene una fedeltà cromatica di livello fotografico professionale e che inoltre può sfruttare un impressionante zoom fino a 200x. Il display da 6,6 pollici è poi una vera opera d’arte con colori densi e talmente vivi che con la telecamera frontale e ultra-angolare sembra quasi di guardarsi in uno specchio.

Tutto questo è in offerta a 799,99 euro cliccando il link sottostante, ma basta aggiungere il coupon AA5PCPS in fase di acquisto per ottenere ulteriori 50 euro di sconto.

Vedi HUAWEI P50 Pro su Huawei Store

HUAWEI MateBook X Pro i7 16GB+512GB

Foto generiche Un computer dalle prestazioni grandiose e il design leggero e rifinito che siamo abituati a vedere solo sui prodotti Apple. MateBook X Pro i7 16GB+512GB è tutto questo e molto di più con i suoi 16 GB di RAM e 512GB di SSD che lo rendono una scheggia ad eseguire il collaudatissimo Windows 10 di stock, ma con la possibilità di passare al nuovo Windows 11. Sotto la scocca batte un processore i7 di ultima generazione, mentre le elaborazioni grafiche sono affidate alla Intel Iris Xe Graphics. Dotato inoltre di touchscreen e di un display 3k PureView per un’esperienza di visione di altissimo livello, è il prodotto perfetto per uno studente, un freelance che è sempre in giro o chi cerca qualcosa per allontanarsi dal fisso e dalla scrivania. L’autonomia garantita di 11 ore lavorative è poi la ciliegina sulla torta di un computer che offerto a 999€ invece di 1.699€ non dovreste proprio lasciarvi scappare!

Se volete spendere qualcosina in meno, ma portarvi a casa un’altra macchina delle meraviglie, c’è in offerta anche la “versione base” del MateBook ovvero HUAWEI MateBook D 15 i3 8GB+256GB, che viene offerto a 429€ invece di 699€.

Cliccando i link sottostanti e inserendo il coupon APCJULY50 avrete inoltre 50 euro di sconto aggiuntivo sul MateBook X Pro, mentre inserendo AD1520 avrete 20 euro di sconto aggiuntivi sul MateBook D.

Vedi HUAWEI MateBook X Pro i7 16GB+512GB su Huawei Store

Vedi HUAWEI MateBook D 15 i3 8GB+256GB su Huawei Store

HUAWEI FreeBuds 4 Wireless Silver

Offerte al prezzo di 75,91€ invece di 159€, le FreeBuds 4 Wireless Silver sono davvero un regalo irrinunciabile. Parliamo delle celebri cuffie di Huawei con la cancellazione del rumore attiva e un suono di altissima definizione. Godetevi la musica come non avete mai fatto prima con questi piccoli riproduttori musicali dal comfort aerodinamico e che vi faranno sfiorare il futuro. Queste cuffie infatti hanno dei controlli a sfioramento per gestire a 360° la riproduzione musicale. Se non avete mai provato delle cuffie di nuova generazione, o se dovete cambiare le vecchie, questa è davvero l’occasione che fa al caso vostro. E se dovete fare il regalo ad un amico ricordate che al prezzo solito di una ne comprerete due!

Per accedere all’offerta, basta cliccare il link sottostante ed inserire il codice sconto AA5PCPS in fase di acquisto.

Vedi HUAWEI FreeBuds 4 Wireless Silver su Huawei Store

HUAWEI WATCH GT3 Brown e Pro 46mm Light Titanium Strap

Con il suo peso inferiore a 50 grammi, Huawei Watch GT3 è talmente leggero da non sembrare di averlo addosso! Le sue caratteristiche tecniche parlano chiaro: si tratta di uno smartwatch con display AMOLED da 1,43 pollici con Always-on, un’alta sensibilità al tocco e bordi curvi, oltre ad una resistenza davvero elevata. Sotto la scocca un processore ARM Cortex-M che, oltre a garantire elevate prestazioni, ottimizza la resa della batteria rendendolo uno degli smartwatch con più autonomia del mercato. Nella sua variante Pro da 46 mm questa infatti raggiunge i 14 giorni, ottimizzata continuamente dal processore in modo che non si scaldi e che rimanga sempre fresca a contatto con la pelle. La versione Pro Titanium, a 404,91€ invece di 499,90€, inoltre offre un cinturino d’acciaio per una freschezza e una resistenza ancora maggiori, mentre la versione classica, che costa 152,99€ al posto di 169,99€, punta sull’eleganza con un cinturino in pelle marrone.

Per accedere a questi prezzi basta cliccare i link sottostanti e inserire il coupon sconto AAJULY10 in fase di acquisto.

Vedi HUAWEI WATCH GT3 Pro 46mm Light Titanium Strap su Huawei Store

Vedi HUAWEI WATCH GT3 46mm Brown su Huawei Store

HUAWEI MateView GT 34” Edizione Standard

I gamer saranno inoltre felici di sapere che c’è un’offerta davvero succosa dedicata anche a loro, con lo schermo curvo da 34 pollici di HUAWEI MateView GT Edizione Standard al prezzo di 360,05€ invece di 499,90€. Con la sua gamma cromatica che non teme il confronto con quella cinematografica, questo display 3K con frequenza di aggiornamento – praticamente istantanea – a 165Hz è in grado di rendere ogni gioco unico, restituendo un feedback visivo senza pari a questo prezzo. Con HDR10 e 1,07 milioni di colori disponibili, questo schermo non è solo il compagno perfetto del gamer ma anche di tutti coloro che passano diverso tempo dietro la scrivania lavorando al montaggio video, all’editing delle foto o alla creazione di altri contenuti.

Non dimenticate di inserire il coupon sconto AA5PCPS per raggiungere il prezzo d’offerta minimo.

Vedi HUAWEI MateView GT 34” Edizione Standard su Huawei Store