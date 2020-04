7 prodotti per migliorare le videochiamate

L’emergenza sanitaria, e la conseguente quarantena forzata, impone studenti e lavoratori di rimanere in casa per un periodo non ancora definito. Attualmente, uno dei pochi strumenti che permette di abbattere le mura domestiche è senza ombra di dubbio la videochiamata, disponibile grazie a tantissimi servizi online e su tutti i dispositivi attraverso applicazioni dedicate. Si tratta appunto di un mezzo di vitale importanza in questo particolare periodo storico e, grazie alla sua versatilità d’utilizzo, sempre più persone usano questo strumento, in ambito lavorativo o semplicemente per fare quattro chiacchiere.

Le videochiamate, senza una strumentazione dedicata, possono creare diverse problematiche, di natura audio e video. Investire in alcuni strumenti è la soluzione a qualsiasi problema e può migliorare l’esperienza. In questo articolo, infatti, troverete una serie di prodotti che possono fare al vostro caso, scelti e testati dai nostri redattori.

Prima di passare alla lista delle soluzioni, vi segnaliamo che abbiamo deliberatamente scelto come punto di riferimento Amazon Italia. Non a caso, il noto store e-commerce rappresenta una garanzia per quanto concerne affidabilità nelle spedizioni e nella reperibilità degli strumenti.

I prodotti per migliorare la qualità delle videochiamate

Credit: Pixabay

Una webcam di alta qualità

La maggior parte dei laptop non possiede una webcam che garantisca una qualità elevata dell’immagine, e questo particolare problema si riflette durante le videochiamate con sfocature di ogni tipo. Come soluzione, vi consigliamo caldamente di acquistare un hardware dedicato. Tra le tante alternative presenti nel mercato, la Logitech C920 HD Pro è un buon punto di partenza per migliorare la qualità delle videochiamate.

Il prezzo di questa webcam è altalenante (in questo periodo storico si aggira intorno ai 90 euro). Se siete interessati a un prodotto meno costoso, vi segnaliamo una soluzione di Aukey al prezzo di vendita di 39,99 euro. Invece, per i più esigenti, è disponibile a 210 euro la Logitech Brio Stream Webcam per video in Ultra HD 4K.

» Clicca qui per acquistare Logitech C920 HD Pro Webcam

» Clicca qui per acquistare AUKEY Webcam FHD

» Clicca qui per acquistare Logitech Brio Stream Webcam

Un microfono di qualità o una cuffia con cancellazione attiva del rumore

Oltre a un possibile interferenza nell’immagine, tra gli agenti disturbanti di una videochiamata ci sono i rumori di sottofondo. Per superare questo ostacolo, esistono alcune cuffie che godono di una funzionalità che cancella attivamente il rumore circostante. Potrebbe sembrare una soluzione poco necessaria, ma durante le videochiamate l’assenza di rumori di fondo è un aspetto assai importante.

Pertanto, vi consigliamo caldamente l’acquisto di una cuffia wireless. Abbiamo due alternative che godono appunto di questa funzionalità, vale a dire: le Soundcore Life Q20 (economiche, ma di buona fattura) e le Bose Noise Cancelling Headphones 700 (costose, ma si tratta pur sempre di un prodotto di fascia alta, adatte a qualunque circostanza).

» Clicca qui per acquistare Soundcore Life Q20

» Clicca qui per acquistare Bose Noise Cancelling Headphones 700

Se non siete amanti delle cuffie, vi consigliamo di acquistare un microfono dedicato. In questo caso, il discorso è piuttosto complicato visto il numero di prodotti in circolazione. Tuttavia, per semplicità e per offrirvi soluzioni di ottima fattura, vi consigliamo di prendere il Blue Yeti oppure il microfono targato AmazonBasics.

» Clicca qui per acquistare Blue Yeti

» Clicca qui per acquistare AmazonBasics – Microfono professionale USB

Un router che migliori la connessione casalinga

La velocità delle infrastrutture sta lentamente migliorando in tutta Italia, nonostante alcune zone fossero ancora sprovviste di banda larga. Tuttavia, moltissimi italiani non possiedono un router che garantisce alte prestazioni, soprattutto per quanto riguarda il Wi-Fi. Le mura domestiche, unite ad un apparecchio non particolarmente performante, rischiano di compromettere la qualità delle videochiamate.

Tra le tante alternative nel mercato, vi consigliamo un router prodotto da Fritz, in particolare il modello 4040 AC 1300. Si tratta di un dispositivo che gode di ottime caratteristiche, come un’antenna Wireless AC+N fino a 1300 Mbit/s con Band Steering, e della possibilità di collegarsi a qualsiasi modem (ADSL, Fibra e WLL). Il prezzo è di 76,63 euro.

» Clicca qui per acquistare AVM FRITZ Box 4040 AC 1300

Se la vostra abitazione si estende su più piani, potete incrementare il raggio dell’antenna Wireless attraverso un Powerline Wi-Fi, un dispositivo che trasforma il circuito elettrico in una rete ad alta velocità. In questo caso, vi proponiamo due alternative: la prima consente di raggiungere la velocità di 300 Mbps, mentre la seconda garantisce una velocità massima di 750 Mbps.

» Clicca qui per acquistare TP-Link TL-WPA4220 Kit Powerline WiFi (300 Mbps)

» Clicca qui per acquistare AVM FRITZ Box 4040 AC 1300 (750 Mbps)

Accessori da non sottovalutare e altri consigli

Siamo arrivati alle battute finali di questa guida, e in quest’ultimo capitolo vogliamo consigliare qualche accessorio e soprattutto qualche consiglio per migliorare le videochiamate. Qual è il migliore modo per posizionare la fotocamera? Si tratta di una domanda lecita, ma non tutti conoscono i trucchi del mestiere. Innanzitutto, bisogna posizionare la webcam leggermente sopra gli occhi, che permetterà senz’altro alla camera di inquadrare bene il vostro volto.

Altro aspetto fondamentale per una migliore videochiamata è senza ombra di dubbio l’illuminazione. Se la vostra stanza non è particolarmente illuminata, potete acquistare una lampada da scrivania. Pertanto, vi consigliamo la Xiaomi Desk Lamp 1S oppure l’IKEA Forså, entrambe disponibili su Amazon Italia a un prezzo decisamente vantaggioso.

» Clicca qui per acquistare Xiaomi Desk Lamp 1S

» Clicca qui per acquistare Ikea Forsa – Lampada da Lavoro