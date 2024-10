Prova a vincere un'esperienza a Disneyland, e tantissimi premi Pixar! Ti spieghiamo come fare

Siete appassionati del mondo Disney e Pixar? Allora vi mettiamo al corrente di un'occasione che potrebbe rendervi felice come mai prima d'ora! Grazie a una straordinaria promozione, potreste vincere un'esperienza indimenticabile a Disneyland Paris e tanti fantastici premi Pixar. La promozione si svolge fino al 30 novembre presso i punti vendita fisici in Italia, anche online in alcuni casi. Tuttavia, per partecipare tramite acquisti online, è fondamentale che sia la vendita che la spedizione siano gestite da rivenditori italiani, con ricevuta fiscale conforme alla normativa italiana.

Come partecipare al concorso

Partecipare è semplicissimo: basterà acquistare almeno due prodotti Babybel o Kiri Dippi presso un punto vendita aderente o online, conservando lo scontrino "parlante". Una volta in possesso del documento d'acquisto, visitate il sito dedicato dove potrete registrarvi inserendo i vostri dati, dare il consenso al trattamento dei dati personali e caricare la scansione o foto dello scontrino. Una volta completata la procedura, entrerete automaticamente in gioco per la possibilità di vincere uno dei numerosi premi disponibili.

La promozione prevede fantastici premi "Instant win", tra cui 25 zaini Disney, 144 astucci, 25 quaderni e 40 set di cancelleria, tutti a tema Disney. Inoltre, parteciperete anche all’estrazione finale per vincere un incredibile soggiorno a Disneyland Paris per 4 persone, del valore di oltre 8.600€. Questo premio include volo, trasferimenti, 2 notti in un lussuoso hotel Disney con colazione, accesso per 3 giorni ai parchi e persino un VIP TOUR per vivere l'esperienza Pixar come un vero ospite d'onore!

L’esperienza Pixar "Together: A Pixar Musical Adventure" sarà un viaggio magico all'interno dell'universo dei vostri film preferiti, con accesso rapido alle giostre e posti riservati per lo spettacolo. In più, avrete un voucher di 600€ da spendere nei ristoranti e negozi del parco.

Leggi il regolamento