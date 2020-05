PS Plus e PS Now in sconto del 30% su Amazon!

Se siete alla ricerca di un prezzo d’occasione per sottoscrivere (o rinnovare) il vostro abbonamento PS Plus e PS Now, allora questa è l’occasione che fa per voi! Su Amazon, infatti, alcuni pacchetti dei due servizi di abbonamento Sony PlayStation sono in sconto ad un prezzo ottimo, che decurta fino al 30% il costo di attivazione. Si tratta ovviamente di codici digitali, la cui ricezione da parte dell’acquirente è immediata e garantita.

Si tratta quindi di un’ottima occasione per potersi abbonare ai servizi di gaming Sony ad un prezzo d’occasione, con soluzioni che, ad esempio, vi daranno la possibilità di testare per 3 mesi l’ottimo servizio PlayStation Now, spendendo appena 19,99€ (in virtù dei 25 euro circa del prezzo originale). Grazie a PlayStation Now potrete giocare in streaming su console e su PC ad un catalogo immenso di titoli a cui, mese dopo mese, vanno ad aggiungersi tanti giochi prima e terze parti per PS4! Per giocare non dovrete effettuare nessun tipo di download, ed i giochi del catalogo saranno sempre disponibili, proprio come se aveste a disposizione il gioco su blu-ray o hard disk. Potendo contare su titoli come Uncharted 4, il nuovo God of War e su una moltitudine di classici PS1, PS2 e PS3, PlayStation Now rappresenta un’occasione davvero fantastica per recuperare tantissime gemme del passato, il tutto al solo costo di un piccolo abbonamento mensile!

Un servizio eccezionale che, grazie ad Amazon, potrete sottoscrivere per appena 19,99€ per la formula da 3 mesi, o per 41,99€ per quella da 12 mesi! Un’occasione ottima per gettarsi a capofitto nel mondo dei grandi titoli PlayStation in quella che è una libreria che, oggi come oggi, non ha eguali per vastità e varietà!

Offerte disponibili

