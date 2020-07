PS Plus e PS Now in super offerta su CDKeys: sconti fino al 40% sugli abbonamenti PlayStation!

Se da anni siete dei felici e fortunati possessori delle console di casa Sony saprete benissimo che, purtroppo, non basta acquistare PlayStation 4 e videogiochi per godersi appieno quello che è l’ecosistema PS. Al fine di ottenere il massimo dalla nostra amata PlayStation e poter giocare online alla maggior parte dei giochi è infatti necessario dotarsi di un abbonamento a PS Plus. Un servizio che, tra le altre cose, permette anche di ottenere numerosi titoli in modo gratuito ogni mese. Se volete invece godere delle vostre avventure preferite in streaming avrete bisogno di un abbonamento a PS Now, servizio che permette appunto di usufruire di numerosi giochi senza possederli fisicamente. Il problema comune di entrambi è però, ahimè, quello di un costo non proprio indifferente.

A venire in nostro soccorso è fortunatamente CDKeys, che propone attualmente entrambi gli abbonamenti in super offerta con sconti fino al 40%! L’iscrizione annuale al PS Plus è infatti acquistabile a soli 37,99 euro, con il 37% di sconto rispetto al prezzo di listino, mentre un abbonamento di 12 mesi al PS Now può essere acquistato con ben il 40% di sconto, ossia a soli 35,79 euro.

Se siete interessati a fare vostro uno dei due abbonamenti il nostro consiglio è quello di approfittarne il prima possibile. Non è infatti purtroppo chiaro fino a quando essi resteranno disponibili a tale interessantissimo prezzo. Potete acquistare l’abbonamento di vostro gradimento seguendo comodamente i link qui sotto:

