Buone notizie per tutti coloro che sono ancora alla ricerca di una PlayStation 5: il bundle con la console e ben tre giochi, ovvero God of War: Ragnarok, Marvel’s Spider-Man Miles Morales e Horizon Forbidden West è disponibile sul sito di Unieuro! Il tutto a soli 699,00€, il che rappresenta un prezzo ottimo per la piattaforma nella sua versione con lettore dischi e tre titoli fantastici.

Dato che il prezzo di listino per questo bundle è solitamente 763,97€, Unieuro propone uno sconto dell’8%, che vi permetterà dunque di risparmiare oltre 60,00€. Considerando quelli che sono stati fino a oggi i prezzi che hanno contraddistinto la PlayStation 5, si tratta di un’occasione davvero imperdibile, e dato che molto probabilmente durerà pochi minuti vi invitiamo a coglierla subito.

I tre titoli inclusi vi assicureranno ore e ore di divertimento, dato che parliamo di tre dei giochi che hanno riscosso in assoluto più successo negli ultimi anni. Con God of War Ragnarok potrete seguire il continuo del viaggio di Kratos e del figlio Atreus, immergendovi nella mitologia Norrena e sconfiggendo creature mitologiche di ogni tipo; con Marvel’s Spider-Man Miles Morales potrete impersonare l’omonimo personaggio proveniente dall’MCU, mente in Horizon Forbidden West potrete scoprire il seguito dell’avventura di Aloy, una guerriera senza scrupoli pronta a distruggere le Macchine che minacciano il suo pianeta.

Le offerte non si esauriscono ovviamente a questo super bundle PS5 su Unieuro: sul mercato esistono infatti anche numerose altre occasioni. Vi invitiamo quindi ad iscrivervi anche a quelli che sono i nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Il tutto per rimanere sempre aggiornati sulle migliori scontistiche e non perdervi neanche una singola offerta! Di seguito, invece, potete comodamente trovare l’ottima offerta su questo incredibile e imperdibile bundle PlayStation 5.

