Se non siete riusciti ad acquistare una delle schede video proposte da Amazon a prezzo scontato durante il Prime Day poco male, perché il portale offre di nuovo la possibilità di acquistarne una a un prezzo inferiore a quello della Founders Edition. La protagonista di questa offerta è niente di meno che la potentissima Nvidia RTX 3090 di Zotac, acquistabile a soli 1.457€.

Nonostante il settore delle schede video stia mostrando segni di recupero, siamo ancora lontani dalla normalità, motivo per cui la proposta di Amazon è da cogliere al volo anche perché, come detto, il prezzo di questa scheda è persino inferiore a quello della Founders Edition.

La RTX 3090, come sapranno i videogiocatori e gli esperti del settore, è una delle schede video più potenti mai prodotte da Nvidia, ed è pensata per giocare fluidamente a qualsiasi titolo in 4K con le impostazioni grafiche settate al massimo. Una scheda video di alto livello che, grazie alle personalizzazioni introdotte da Zotac, assicura prestazioni ancora più elevate rispetto a quella originale.

Zotac, noto produttore di hardware per computer, ha migliorato anche il raffreddamento della scheda, implementando quello che lui chiama IceStorm 2.0, un sistema di raffreddamento basato su tre ventole da 100 mm e ognuna con 11 pale, il tutto studiato per garantire il miglior flusso d’aria possibile. Sotto alle ventole si trova poi l’enorme dissipatore in alluminio, abbinato a una camera di vapore che permette all’intera superficie della GPU di rimanere fresca.

Tutti questi accorgimenti fanno sì che l’affidabilità di questa scheda video sia ottima, mantenendo alte le frequenze di clock anche dopo lunghi e pesanti carichi di lavoro. Con il software Zotac Firestorm, infine, potrete prendere il pieno controllo sul sistema di raffreddamento regolando, ad esempio, la velocità delle ventole manualmente, un’operazione che potrebbe tornarvi utile qualora vogliate aumentare ancor di più le già ottime frequenze di clock.

Ciò detto, non ci resta che ricordarvi che la scheda, con ogni probabilità, andrà a ruba, quindi non indugiate troppo e correre subito sulla pagina del prodotto prima che l’offerta termini.

