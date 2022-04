Se cercate una scopa elettrica potente e maneggevole, oltre che senza fili, per facilitare le vostre pulizie quotidiane, la proposta odierna di Amazon farà al caso vostro, perché coinvolge la De Longhi XLM418.GCG. Oltre a permettervi di acquistarla a tasso zero, qualora scegliate il pagamento a rate, il portale vi offre la possibilità di portarvela a casa a soli 187,00€ invece di 330,00€, ovviamente per un tempo limitato.

Il prezzo attuale di questa scopa elettrica è tra i più bassi mai fatti registrare da Amazon e, in passato, sono state davvero poche le occasioni che vi hanno permesso di acquistare questo modello a questa cifra così vantaggiosa, motivo per cui consigliamo caldamente di approfittarne prima che il prezzo ritorni a quello precedente.

Oltre che per la potenza elevata, regolabile su due livelli, la De Longhi XLM418.GCG si farà apprezzare per la sua facilità d’uso, resa possibile non solo grazie all’assenza di fili, ma anche alla possibilità di rimuovere la batteria dal corpo dell’elettrodomestico, potendola così ricaricare anche in una presa elettrica non situata necessariamente nelle vicinanze del supporto a muro.

La pulizia del pavimento sarà efficace e il merito non sarà solo del potente motore digitale, capace di raggiungere i 100.000 giri al minuto, ma anche e soprattutto della spazzola motorizzata, progettata per catturare anche lo sporco più difficile. La spazzola frontale, inoltre, è studiata per essere autopulente, cosicché la pulizia sulle superfici rimanga sempre ottimale. Questi accorgimenti faranno sì che la manutenzione del prodotto sia davvero minima, consentendovi di risparmiare tempo e fatica anche sotto questo punto di vista.

La De Longhi XLM418.GCG vanta poi 4 stadi di filtrazione, tra cui un doppio filtro ciclonico in entrata, che separa le parti più grosse di polvere, un filtro Hepa lavabile per trattenere le particelle di polvere più piccole e uno in spugna, utile per bloccare le ultime particelle che fuoriescono dal motore. Questi filtri consentiranno alla scopa elettrica di rimettere in circolo aria sempre pulita, trattenendo all’interno la polvere più sottile, spesso la causa principale di allergie e problemi respiratori. Insomma, un elettrodomestico di ottima fattura, a cui non manca un buon numero di accessori, che faciliteranno ancor di più le vostre pulizie domestiche.

Ribadiamo che il prezzo attuale di De Longhi XLM418.GCG su Amazon è davvero basso, d’altronde parliamo di uno sconto del 43% sul prezzo originale, pertanto vi invitiamo di nuovo a recarvi velocemente sulla pagina del prodotto e di completare l’acquisto in tempo brevi, in modo da avere la certezza di non perdere questa occasione, che potrebbe ripresentarsi soltanto tra diversi mesi.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!