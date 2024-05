Questa sedia ergonomica è comodissima e oggi costa 102€ in meno!

La scelta della sedia da ufficio è cruciale per garantire comfort, salute e produttività, specialmente nel contesto dello smart working. Una sedia ergonomicamente progettata, infatti, supporta la postura naturale del corpo, riduce lo stress muscolare e previene i problemi alla schiena e al collo. Se state cercando un modello di qualità, vi consigliamo la BS3 di FlexiSpot, che oggi potrà essere vostra a soli 137,99€ anziché 239,99€ grazie a un doppio sconto, incluso il coupon dell'8% "tomshw8" riservato ai lettori di Tom's Hardware!

N.B.: Ricordatevi di inserire nel carrello il codice sconto "tomshw8" per ricevere uno sconto immediato dell'8% sul vostro ordine.

Sedia da ufficio ergonomica BS3, perché acquistarla?

La sedia BS3 di FlexiSpot è un prodotto stabile e affidabile, adatto sia per lo smart working che per il gaming, sia per adulti che per ragazzi. È possibile regolare l'altezza della poltrona con una leva posizionata nella parte sottostante alla seduta, mentre anche il poggiatesta e i braccioli sono regolabili per trovare la posizione perfetta per il vostro corpo.

Inoltre, l'uso del materiale a rete nella seduta, nello schienale e nel supporto per la testa migliora la traspirabilità, evitando la sensazione di calore o sudorazione anche nelle giornate più calde. La caratteristica principale è, ovviamente, l'ergonomia, garantita dal supporto lombare dinamico che allevia la pressione sulla vita e sulla schiena, permettendovi di mantenere una postura corretta.

Il prezzo scontato di 137,99€ rappresenta un'occasione imperdibile, considerando che altre sedie ergonomiche sul mercato, con funzionalità simili o inferiori, vengono vendute a oltre 300€. Per ulteriori informazioni sul prodotto e per approfittare dell'offerta, vi consigliamo di visitare la pagina dedicata sul sito FlexiSport. Tuttavia, affrettatevi, perché sia le scorte disponibili che la promozione potrebbero esaurirsi presto!

