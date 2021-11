Questa smart TV 4K Hisense è scontata di 350€ per il Black Friday Amazon! Che aspetti?!

Tenetevi forte, perché questo è un affare che non vorrete lasciarvi scappare! Vi segnaliamo infatti che su Amazon, in occasione del Black Friday 2021, è in sconto di ben 350 euro la splendida smart TV Hisense 75A78GQ da 75″ e con risoluzione 4K!

Stiamo parando di un vero e proprio affare, per una smart TV con pannello QLED che dai precedenti 1.399,00€, è oggi in sconto a soli 1.049,00€ con un taglio al prezzo pari al 25%! Un’occasione d’oro per chiunque non sia ancora riuscito ad aggiornare la propria tv ad un modello più recente, specie qualora il recente Switch Off di molti reti televisive vi abbia portato qualche grattacapo.

Imponente con la sua diagonale da 75″, la Hisense 75A78GQ è una smart TV con uno splendido pannello con risoluzione 4K e tecnologia QLED di Hisense. In virtù dei classici LED, avrete quindi un pannello con nanocristalli semiconduttori, con risultati del tutto simili ai più noti OLED.

Il vantaggio è anche quello di scegliere un pannello più resistente e che, nel tempo, tenderà ad una minor usura rispetto all’OLED, oltre ad offrirvi anche una eccezionale profondità dei colori, con risultati davvero eccezionali, specie qualora abbiate una passione per il cinema o per il gaming.

In tal senso, la smart TV Hisense 75A78GQ avrà molto da offrirvi. Non solo grazie al pannello da 75″ ampio ed appagante, con supporto alla tecnologia Dolby Vision, ma anche grazie ad una apposita “modalità gaming” che riduce drasticamente l’input lag, migliorando la qualità della vostra esperienza di gioco… e non è ancora finita!

La tecnologia “Smooth Motion”, renderà infatti le immagini fluide e dinamiche, ed il supporto Dolby Atmos vi restituirà un suono pulito e potente, perfetto per accompagnare il gaming, ma anche il cinema e lo sport, rendendo così la Hisense 75A78GQ una smart TV più che valida per qualsiasi salotto e qualsiasi esigenza, specie se tale qualità è poi associata ad uno sconto da 350€ che, diciamocelo, non è affatto male per uno schermo di 75″!

Insomma: un affare da cogliere al volo! Ma prima di lasciarvi all’acquisto, lasciate che vi si ricordi quanto è parimenti conveniente anche sottoscrivere un abbonamento al servizio Amazon Prime che, specie considerando lo shopping del Black Friday 2021, vi garantirà spedizioni rapidissime e gratuite, oltre all’accesso a molti altri servizi aggiuntivi, non ultimo Amazon Prime Video, con cui potrete guardare film, cartoni animati e serie TV in streaming, gratuitamente, e da qualsiasi dispositivo! Un abbonamento imprescindibile in vista dello shopping del Black Friday 2021, la cui attivazione è immediata e i cui primi 30 giorni di sottoscrizione sono gratuiti, qualora – ovviamente – non siate mai stati abbonati.

A questo punto vi rimandiamo all'offerta relativa alla smart TV Hisense 75A78GQ, nonché alla pagina generale che Amazon sta dedicando al suo Black Friday 2021, dove potrete consultare liberamente le innumerevoli proposte dello store.

