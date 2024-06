Questa soundbar LG con subwoofer costa MENO della METÀ! (-56%)

Per tutti coloro che sono alla ricerca di una nuova soundbar che non scenda a compromessi sulle prestazioni, la soundbar LG S80QY è attualmente in offerta su Amazon a 399€ con un'esperienza audio surround avvolgente, grazie ai suoi 3.1.3 canali e 480W di potenza totale. Scontata del 56%, questa soundbar è ideale non solo per trasformare la vostra casa in una sala cinema con Dolby Atmos, DTS:X e IMAX Enhanced, ma anche perfetta per il gaming grazie alla sua connettività HDMI che supporta risoluzione fino a 4K e VRR fino a 60fps. Inoltre, se possedete un TV LG, potete controllare la soundbar direttamente con il telecomando del TV. Una fantastica occasione per migliorare significativamente la qualità audio della vostra casa.

Soundbar LG S80QY, chi dovrebbe acquistarla?

La soundbar LG S80QY rappresenta un'ottima soluzione per chi desidera trasformare il proprio soggiorno in un vero e proprio cinema. Con i suoi 480W di potenza totale e il subwoofer wireless, è in grado di offrire un'esperienza audio surround avvolgente, ideale per chi ama guardare film e serie TV immergendosi completamente nelle atmosfere. Grazie ai canali Dolby Atmos 3.1.3, IMAX Enhanced e DTS:X, questa soundbar garantisce un realismo audio sorprendente, arricchendo ogni scena con dettagli sonori precisi e coinvolgenti.

Non è solo l'audiofilo a trarre vantaggio, ma anche il gamer. La connessione HDMI supporta una risoluzione fino a 4K e VRR fino a 60fps, eliminando il tearing dell'immagine e rendendo ogni partita più fluida e coinvolgente. Inoltre, la comodità è assicurata dalla connettività Wi-Fi, che permette di gestire la soundbar anche tramite assistenti vocali come Google Assistant o Alexa, e per chi possiede un TV LG, la sinergia tra i dispositivi offre un miglioramento dell'audio in base al contenuto visualizzato.

Attualmente disponibile a 399,00€, rispetto al prezzo originale di 899,00€, la soundbar LG S80QY rappresenta un'offerta imperdibile per chi desidera portare l'esperienza cinematografica dentro le mura di casa. Grazie alle sue caratteristiche avanzate, al design elegante e alla facile integrazione con i dispositivi esistenti, in particolare i TV LG, vi consigliamo vivamente di considerare questo prodotto per un upgrade significativo del vostro impianto audio casalingo.

