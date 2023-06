Se nel tempo libero amate fare delle escursioni o se vi dedicate al giardinaggio o al fai-da-te, saprete sicuramente quanto è importante munirsi di una buona torcia con cui mantenere alta la visibilità anche nelle ore notturne o in ambienti poco illuminati. Oggi, però, non vi vogliamo presentarvi una semplice torcia, bensì un prodotto che, grazie a TikTok, è diventato virale nella categoria dei cosiddetti “Amazon Finds“.

Stiamo parlando, infatti, di una torcia ricaricabile, con un’autonomia fino a 24 ore e un design stupendo, oltre che ultra resistente. Insomma, si tratta del prodotto perfetto da avere sempre con sé durante le scampagnate, e oggi gode persino di un doppio sconto su Amazon!

Oltre a essere scontata del 38%, prima di inserire la torcia nel carrello potrete applicare un ulteriore coupon del 25%, arrivando così a pagarla solamente 22,49€ invece di 47,99€. Considerando l’enorme popolarità di questo prodotto, che difatti ha una media di quasi 5 stelle su più di 100 recensioni, le scorte potrebbero andare a ruba velocemente, motivo per cui vi invitiamo a concludere l’acquisto il prima possibile.

Guardando le caratteristiche di questa torcia è facile intuibile il perché sia diventata tanto celebre su TikTok: in primo luogo, viene prodotta dal brand HOTO, famoso proprio per la creazione di prodotti smart e utilissimi, come il cacciavite portatile di cui vi abbiamo già parlato. Vi è poi il design minimalista, elegante ma al contempo incredibilmente resistente, giacché la superficie opaca è stata trattata per la protezione da qualsiasi graffio o segno di usura.

La torcia è anche resistente all’acqua e antipolvere, rendendola adatta veramente a qualsiasi luogo. Avrete a disposizione ben 3 modalità di illuminazione, di cui una standard fissa, una lampeggiante e una SOS per le situazioni di emergenza. Potrete anche regolare la luminosità del fascio emesso, adattandolo alla circostanza in cui vi trovate e arrivando fino a 200 metri di distanza.

Infine, abbiamo già menzionato la fantastica autonomia di 24 ore, in seguito alle quali vi basterà collegare la torcia alla corrente tramite un cavo USB-C per ricaricarla in pochi minuti. Non dovrete più, dunque, ricordarvi di portare con voi scorte infinite di pile, bensì avrete un prodotto dalla longevità infinita.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

