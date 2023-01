Gennaio ha portato con sé i primi sconti imperdibili del 2023 e, tra le fantastiche proposte del periodo, abbiamo deciso di menzionarmi un’ottima smart TV a un prezzo eccezionale ovvero la Samsung Neo QLED da 55″, in super sconto sullo store Comet! Il modello in questione, uno dei più validi sul mercato, è disponibile a 949,00€ invece di 1.999,99€ per un sconto oltre i 1.000,00€!

Questa smart TV è dotato di un pannello Neo QLED di prima qualità dotato di nuove tecnologie che rendono l’immagine ancora più luminosa e vibrante, arrivando fino a 1.700 nits, il che si traduce in una visione di film e serie TV nitida e ultra dettagliata. Una proposta più che interessante ma che potrebbe terminare da un momento all’altro, motivo per cui vi consigliamo di precipitarvi sulla pagina e portare a termine l’acquisto!

La smart TV Neo QLED 4K da 55″ è un prodotto con caratteristiche molto interessanti, in grado di assicurarvi delle performance cinematografiche: è provvisto di un processore intelligente, il Neo Quantum 4K, che sfrutta il deep learning per ottimizzare le condizioni di visualizzazione, frame dopo frame. Non meno importante, gode di un contrasto dell’immagine ultra-nitido grazie alla nuova tecnologia di controllo della retroilluminazione, pensata appositamente per calibrare con precisione ogni singolo Quantum Mini LED sullo schermo.

Grazie alla feature Quantum HDR 32x e Quantum Dot, inoltre, la resa grafica è più che realistica ed essendo dotata del 4K AI Upscaling, la smart TV riesce a innalzare ulteriormente lo standard di riproduzione per ogni singola fonte. Quindi, anche vedendo film e programmi dai canali tradizionali, sarete certi di ottenere la migliore qualità possibile. La tecnologia anti-riflesso e l’Adaptive Picture, sono un’ulteriore punto a favore del vostro acquisto, in quanto vi propongono una visione di prima qualità, indipendentemente dalla condizione di luce nella stanza e, non meno importante, adattando le impostazioni in base al contenuto di cui state fruendo.

Da menzionare anche l’Object Tracking Sound che vi permette di percepire tutti i dettagli audio di ogni scena, seguendo perfettamente il movimento degli oggetti sullo schermo e assicurandovi il massimo dell’armonia. Sempre in ambito audio, le funzioni Dolby Atmos e OTS AI vi mettono al centro della scena assicurandovi un suono tridimensionale, diffuso dagli speciali altoparlanti integrati nel TV.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Comet dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

