Questo aspirapolvere portatile Xiaomi è perfetto per l’auto, e costa meno di 38€!

Tra le migliaia di offerte di questo Black Friday si corre sempre il rischio di perdersi alcune chicche, per questo cerchiamo sempre di controllare ogni tipo di offerta, come in questa occasione. Sono infatti gli oggetti più semplici spesso ad attirare la nostra attenzione, come nel caso di questo bellissimo aspirapolvere portatile di Xiaomi, che in queste ore è scontato su Amazon e potete acquistare ad appena 38€!

Lo Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini è un piccolo aspirapolvere portatile senza fili dal design semplice ed elegante e che potete utilizzare in svariate situazione e portare in giro senza grossi ingombri grazie alle dimensioni compatte e al peso di appena 0,5 kg. Smontabile e lavabile facilmente questo aspirapolvere disponi di due livelli di potenza con un motore brushless ad alte prestazioni (88.000 giri/min.) e un design dritto a doppia ventilazione che riduce la perdita di energia e migliora l’efficienza della pulizia. Nella confezione sono presenti vari beccucci per le diverse funzioni

In particolare questo prodotto risulta perfetto da usare e tenere in auto, per pulire velocemente poltrone e divani o anche la tastiera del proprio computer. A soli 38 euro è uno di quei prodotti che non esitiamo a consigliarvi di acquistare visto che potrete usarlo in tantissime occasioni e non vi deluderà mai.

