Se non avete voglia di perdere troppo tempo con le pulizie domestiche o se, semplicemente, avete problemi di allergia dati dalla polvere, e cercate una soluzione alla rimozione quotidiana di pulviscolo e allergeni, allora questa è certamente un’occasione che non potete perdere, giacché vi permetterà di portarvi a casa più di un dispositivo, ma un vero e proprio alleato nella lotta allo sporco!

Su Amazon, infatti, è disponibile a prezzo scontatissimo lo splendido aspirapolvere robot iRobot Roomba e5154, un prodotto smart e autonomo che, come intuirete, vi tornerà utile nell’automazione delle pulizie domestiche! Il prezzo, del resto, è ottimo, perché parliamo di appena 269,99€, contro i 487,00€ del prezzo originale.

Un affare niente male, che comporta un taglio di ben 217 euro, grazie ai quali potrete portarvi a casa un dispositivo preciso e affidabile che, anzitutto, vanta il nome, ma soprattutto l’esperienza, di iRobot, ovvero l’azienda che, ormai da anni, guida l’intero settore degli aspirapolvere robot, sia in termine di innovazione che di mercato.

In tal senso, Roomba e5154 si distingue subito in termini di design, efficienza e funzionalità, vantando, anzitutto, un corpo piatto e leggero capace di scivolare agevolmente anche al di sotto di sedie e sgabelli, riuscendo a raggiungere anche punti della vostra casa dove, probabilmente, molti altri competitor non arriverebbero!

I suoi sensori Dirt Detect riconoscono le aree di pavimento con una più alta concentrazione di sporco, impostando automaticamente il percorso di conseguenza, in modo che il robot si occupi di esse in modo più accurato, per una pulizia profonda garantita. Ciò è possibile anche grazie al sistema di pulizia in 3 fasi sviluppato da iRobot, che utilizza doppie spazzole in gomma multi-superficie ed un potente sistema di aspirazione, per rimuovere anche le più piccole particelle di pulviscolo, così che i risultati siano sempre perfetti, a prescindere dal tipo di pavimentazione.

Smart e intelligente, non solo è in grado di ottimizzare il proprio percorso, evitando gli ostacoli ed efficientando i movimenti, ma è anche in grado di analizzare i cicli di pulizia richiesti, proponendo i programmi più adatti ai momenti in cui c’è bisogno di pulizie più frequenti, anche in base alle allergie stagionali!

Compatibile con Alexa e Google Assistant, Roomba e5154 è, in sostanza, un prodotto davvero eccelso, capace di dare un aiuto concreto in casa e che, visto il prezzo proposto, andrebbe sicuramente preso in considerazione!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata al prodotto, con l’invito ad effettuare subito l’acquisto, quanto meno prima che esso vada esaurito o che, peggio ancora, si concluda l’ottima offerta messa in campo dal portale!

