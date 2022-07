Se siete alla ricerca di un notebook potente, adatto sia ai videogiocatori che ai creatori di contenuti, su Amazon potete trovare ancora disponibile allo stesso prezzo del Prime Day l’MSI Katana GF66 nella versione con RTX 3070. Un’occasione da cogliere al volo, anche perché siamo convinti che il prodotto andrà a ruba, complice anche il fatto che con una cifra simile vi portate a casa quasi sempre un notebook con al massimo una RTX 3060.

Questa versione di MSI Katana GF66 non gode solo di una potente scheda video, ma anche di un processore altrettanto capace come l’Intel Core i7 11800H, tra i migliori in ambito gaming e perfettamente in grado di tenere il passo della scheda Nvidia, soddisfacendo così chi vuole spremere al massimo il framerate durante i loro giochi preferiti. A tal proposito, il refresh rate del pannello da 15 pollici di questo notebook è da 144 Hz, che non sono affatto difficili da raggiungere e da mantenere costanti, merito appunto di una serie di componenti ad alte prestazioni, progettati proprio per permettere di giocare in maniera fluida a qualsiasi titolo.

Se oltre a essere videogiocatori esigenti siete anche creatori di contenuti, allora MSI Katana GF66 è il notebook perfetto per voi perché saprà garantire prestazioni all’avanguardia anche in tal senso, senza mai andare in difficoltà a causa delle temperature. Quest’ultime, infatti, vengono controllate da un sistema di raffreddamento molto sofisticato e, per certi versi, rivoluzionario. Il tubo termico, presente sia sulla CPU che sulla GPU, è stato ingrandito e viene raffreddato anche da un olio termico esclusivo MSI, per garantire che il computer funzioni sempre alle massime frequenze di clock anche in condizioni di gioco estreme.

In sostanza, parliamo di un notebook di grande valore, acquistabile di nuovo, e forse ancora per poco, a un prezzo davvero vantaggioso. Se siete interessati a dare uno sguardo più approfondito all’offerta, consigliamo di passare direttamente sulla pagina dedicata, consci del fatto che dovreste farlo subito per evitare che il prezzo ritorni a quello originale.

