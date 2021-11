Questo televisore in sconto di 800€ è perfetto per PS5!

Le folli offerte del Black Friday 2021 continuano! Mediaworld, infatti, ha messo in forte sconto l’eccezionale smart TV A80J di Sony, un televisore cucito attorno alle specifiche di PlayStation 5 che si dimostra anche un validissimo compagno per la visione di film e serie tv, merito di un processore potentissimo e della presenza di uno schermo OLED!

Tenetevi forte, dunque, perché l’offerta è davvero vantaggiosa: dai 2.599,00€ di listino, il costo del televisore A80J scende a 1.799,00€, ben 800,00€ di risparmio! Tra l’altro, stiamo parlando del modello da 65″, una diagonale pazzesca! Trattandosi di un televisore Sony, inoltre, A80J verrà automaticamente riconosciuto dalla vostra PlayStation 5, e HDR ed altre specifiche video verranno sistemate automaticamente, senza l’intervento dell’utente. Massima resa e zero stress con i settaggi video!

Come accennato in apertura, Sony A80J è una smart tv particolarmente adatta per PlayStation 5, dal momento che integra tutte le funzionalità necessarie per un’esperienza gaming di altissimo livello. Innanzitutto, il processore XR, tra i migliori sul mercato, riesce a gestire delle immagini pressoché prive di artefatti grafici; lo schermo è sempre molto nitido e riesce persino a svecchiare contenuti piuttosto datati, merito di un sistema di upscaling davvero funzionale. Chiaramente, non mancano HDR e 4K con pieno supporto agli standard HDMI 2.1, per donare alle console di nuova generazione un segnale a 120Hz e un input lag drasticamente ridotto.

Infine, come parzialmente accennato, l’unione tra il processore XR e lo schermo OLED rende questo televisore particolarmente indicato anche per la visione di contenuti multimediali quali cinema e serie tv, oltre che perfettamente compatibile con le migliori app di streaming sul mercato.

insomma, Sony A80J è un televisore ricchissimo di funzionalità e adatto sia al gaming, sia alla fruizione di contenuti video. Inoltre, lo ricordiamo ancora, è in sconto di ben 800,00€!

