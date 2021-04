Rasoio elettrico Braun Serie 3 ProSkin a metà prezzo su eBay!

La nostra rassegna delle migliori offerte online di oggi continua con gli Imperdibili di eBay che, come sempre, includono molte interessanti occasioni su tante delle categorie di prodotti presenti sul portale, come smartphone, elettrodomestici, elementi d’arredo per il giardino, dispositivi per la cura della persona ed anche tante offerte che riguardano fornitura di cialde di caffè, il tutto con sconti capaci di arrivare oltre l’70%!

Una delle migliori offerte presenti sulla piattaforma però, è quella che riguarda il rasoio elettrico Braun Series 3 ProSkin, che in queste ore è possibile acquistare a soli 135,39€ anziché 258,00€. Questo rasoio elettrico offre una rasatura efficace anche con la barba lunga e, grazie al rifinitore di precisone integrato ed estraibile, si rivela uno strumento perfetto anche per modellare baffi e basette. Braun Series 3 ProSkin è dotato di 3 elementi di rasatura oscillanti ed indipendenti tra loro, che si adattano ai contorni del viso per un maggior comfort, e soprattutto, catturano un numero maggiore di peli in una sola passata anche nelle zone più difficili, in modo da ridurre anche i tempi di rasatura.

Quello che rende super conveniente questa versione di Braun Series 3 ProSkin è senza dubbio la stazione di pulizia Clean&Charge inclusa nel prezzo, uno strumento generalmente presente nei prodotti top di gamma, che attraverso la sua funzione a base alcolica rimuove il 99,9% dei germi presenti sul rasoio con la semplice pressione di un tasto, il tutto mentre ricarica la batteria del dispositivo. Infine, piccola menzione all’autonomia di Braun Series 3 ProSkin capace di durare anche 60 minuti con una sola ricarica, e grazie alla funzione di ricarica rapida basteranno 5 minuti per ottenere una rasatura efficace.

Insomma, il rasoio Braun Series 3 ProSkin un dispositivo dalle ottime prestazioni, che a questo prezzo è un’occasione che è meglio non farsi sfuggire! Vi ricordiamo però che questa è solo una delle tante offerte presenti sul portale, quindi il nostro consiglio è quello di visitare l’intera proposta del portale, così che possiate trovare quella perfetta per voi. Infine, prima di lasciarvi al catalogo virtuale di eBay, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

