Le feste sono ormai finite e, come spesso accade, questo è il momento in cui si scende a patti con il bisogno di rimettersi in forma, riprendendo, magari dopo tempo, un percorso fatto di allenamenti, diete ed esercizio fisico. Se anche voi siete tra quelli che, giustamente, sentono il bisogno di rimettersi in sesto e, allo stesso tempo, siete alla ricerca di un dispositivo che vi aiuti allo scopo, allora vi suggeriamo caldamente di dare un’occhiata a questa offerta Amazon, relativa ad uno smartwatch completo ma decisamente abbordabile.

Di che parliamo? Dell’ottimo Realme Watch 3, ultimo smartwatch nato in seno al ben noto marchio cinese, che dagli originali 69,99€ è oggi in sconto del 24%, e dunque acquistabile a soli 52,99€!

Un piccolo ma gradevole affare, per uno smartwatch davvero ben fatto, a partire dal suo design che, furbamente, richiama al form factor del prodotto più noto e apprezzato del mercato: ovvero il ben noto ed acquistatissimo Apple Watch.

Caratterizzato da un display ampio e molto nitido da 1.8’’, Realme Watch 3 vanta un rapporto schermo-cornice del 67,5%, ovvero del 35% in più rispetto a quella che era la precedente generazione di smartwatch Realme. Questo garantisce una visibilità eccezionale dei contenuti al polso, oltre che un impatto visivo generalmente più gradevole, visto lo spazio ampio che il display riserva ai contenuti.

Non è comunque tutto qui, perché Watch 3, oltre che essere bello da vedere e indossare, è anche eccezionalmente funzionale, vantando, anzitutto, un ottimo apparato di sensori per il monitoraggio della salute fisica, così da garantirvi un controllo costante su diversi aspetti come ad esempio la frequenza cardiaca, che può essere monitorata 24/7 dal dispositivo, avvisandovi in caso di anomali, o il monitoraggio SpO2, che vi permetterà di tenere sotto controllo i livelli di saturazione dell’ossigeno nel sangue.

Non manca nemmeno un indicatore per il monitoraggio continuo dello stress che, calcolando la variabilità della frequenza cardiaca, può aiutarvi nel monitorare i vostri livelli di stress, aiutandovi a ritrovare il giusto livello di serenità e concentrazione.

Come se poi non fosse già abbastanza, questo ottimo smartwatch è anche in grado di permettervi di effettuare e ricevere telefonate direttamente dal polso, che è raro per dispositivi al di sotto dei 100 euro, specie quando poi c’è di mezzo una buona qualità audio, qui garantita anche dalla presenza di un algoritmo di cancellazione del rumore con AI, che filtra il rumore di sottofondo per garantire telefonate sempre nitide e pulite.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare subito i vostri acquisti, così che possiate accaparrarvi quest’ottimo prodotto prima che esso vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

