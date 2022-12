Siamo ormai più che vicini al Natale e portare a termine l’acquisto dei vostri regali è più che fondamentale! Se non avete più idee e non sapete a quale sito rivolgervi, vi consigliamo di dare uno sguardo alle super promozioni disponibili da Mediaworld per l’Holiday Season. Nella sezione apposita dello store, avrete a disposizione ben 13 categorie che vi possono aiutare a trovare i prodotti ideali da acquistare per amici e parenti, in sconto anche fino al 40%!

Avrete la possibilità di fare i vostri ordini online con ritiro in negozio oppure con consegna a domicilio entro il 25 dicembre, ma solo terminando le vostre compere entro le ore 13 del 19 dicembre. Dunque una promozione davvero imperdibile da cogliere al volo, fintanto che è ancora attiva!

Dai dispositivi tech fino ai prodotti per la cura per la persona, le proposte nella sezione Mediaworld sono moltissime e tute super interessanti, in grado di abbracciare al meglio le vostre preferenze e i vostri budget. Se, per esempio state valutando l’acquisto di un oggetto di grande supporto durante lavoro e sport, vi menzioniamo lo Smartwatch Huawei Watch Fit ad appena 49,99€ invece di 99,00€.

Il prodotto in questione gode di un design più leggero e vi delle performance eccezionali per la sua fascia di prezzo: incredibilmente sottile e leggero, il nuovo modello Huawei racchiude in soli 21 grammi una batteria dalle prestazioni migliorate per un’autonomia di ben 10 giorni. In più, grazie alla tecnologia di ricarica veloce, con un ciclo di appena 5 minuti avrete un’intera giornata di autonomia.

In più, potrete personalizzare facilmente le funzioni che usate maggiormente spostandole nel punto del display che preferite, a partire dal meteo e la frequenza cardiaca fino al contapassi e al livello di batteria. Non meno importante, l’elegante finitura opaca del quadrante si abbina alla perfezione ai morbidi cinturini colorati, per un design bello, raffinato e resistente a urti e cadute.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Mediaworld dedicata a questa offerta, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili. Inoltre, se state ancora cercando dei prodotti per amici e parenti in vista del Natale, vi invitiamo a dare un’occhiata alla nostra rassegna dedicata alle migliore idee regalo del periodo!

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Idee regalo Mediaworld

Tech Lover

Design Lover

Home Lover

Work People

Game Lover

Smart People

Green People

Outdoor

Sport Lover

Beauty Lover

Food Lover

Entertainment Lover

Baby tech

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!