Sconti tech Unieuro: 5 imperdibili sconti LAST MINUTE!

Qualche giorno fa vi abbiamo parlato delle nuove offerte lanciate da Unieuro su un vastissimo catalogo di prodotti tech. Se non ne avete ancora approfittato, è decisamente giunto il momento di farlo visitando il catalogo dedicato, dato che gli sconti stanno per terminare: dureranno solo fino al 16 maggio!

Proprio per aiutarvi con la scelta abbiamo selezionato per voi 5 dei migliori prodotti in sconto, che si distinguono per rappresentare delle offerte a dir poco imperdibili. Troverete, dunque, una selezione di smartphone, smartwatch, elettrodomestici e non solo, per cui ci sarà sicuramente qualcosa che fa al caso vostro.

Inoltre, vi ricordiamo che potrete usufruire della consegna gratuita direttamente a casa vostra per tutti gli ordini a partire da 49€, mentre nella maggior parte dei casi avrete anche modo di dilazionare il vostro pagamento in 3 comode rate mensili senza interessi con PayPal o Klarna (cosa che, invece, non si può fare su Amazon).

Apple Watch SE

L'Apple Watch SE rappresenta la scelta ideale per coloro che cercano un compromesso tra stile, funzionalità e budget. È particolarmente indicato per chi vuole mantenere uno stile di vita attivo e monitorare la propria salute senza spendere cifre elevate, poiché è più accessibile rispetto ai modelli top di gamma. Oltre alle caratteristiche avanzate come il monitoraggio del sonno, il rilevamento di incidenti e le notifiche per il ritmo cardiaco irregolare, offre una vasta gamma di funzioni per monitorare varie attività fisiche, dall'jogging al nuoto. La sua stretta integrazione con l'ecosistema Apple lo rende poi un complemento perfetto per gli utenti iOS: può sbloccare automaticamente il Mac, individuare dispositivi smarriti e supportare pagamenti tramite Apple Pay. Inoltre, la resistenza all'acqua fino a 50 metri e la possibilità di personalizzazione con cinturini e quadranti conferiscono un tocco di eleganza, adattandolo perfettamente a chi cerca un equilibrio tra tecnologia, stile e attività fisica.

iPad 10a Gen 10.9"

L'iPad di 10a generazione è una scelta eccezionale per un'ampia varietà di utenti, che spazia dagli studenti ai professionisti e a chiunque cerchi un dispositivo per il divertimento domestico. Grazie al potente chip A14 Bionic, offre prestazioni elevate per multitasking, elaborazione grafica avanzata e intrattenimento, come gaming o la visione di film e serie TV. La fotocamera da 12MP consente di catturare immagini nitide e di effettuare videochiamate di alta qualità, mentre la connettività Wi-Fi 6 garantisce una navigazione ultraveloce. La lunga durata della batteria assicura che l'iPad sia pronto all'uso per l'intera giornata, senza la necessità di ricariche frequenti, rendendolo un compagno affidabile sia per il lavoro che per il tempo libero. Inoltre, la compatibilità con Apple Pencil e Magic Keyboard Folio espande le possibilità di produttività e creatività, consentendo di prendere appunti, scrivere e disegnare con facilità. Infine, il display Liquid Retina da 10,9 pollici con tecnologia True Tone è la ciliegina sulla torta, offrendo immagini vivide e colori accurati per un'esperienza visiva coinvolgente in ogni momento.

Xiaomi Redmi Buds 4 Active

Per gli appassionati di musica che desiderano un'esperienza d'ascolto impeccabile senza dover spendere una fortuna, gli Xiaomi Redmi Buds 4 Active rappresentano la scelta ideale. Queste cuffie Bluetooth 5.3 con cancellazione del rumore sono progettate per soddisfare una vasta gamma di esigenze, che sia per godersi la musica o per effettuare chiamate nitide. Inoltre, sono pensate per coloro che cercano la massima libertà senza preoccuparsi della durata della batteria: con fino a 5 ore di riproduzione per carica e un totale di 28 ore grazie al case di ricarica, vi consentono di godervi la vostra playlist preferita dall'alba al tramonto senza interruzioni. Se siete sportivi che si allenano in qualsiasi condizione meteorologica o professionisti che necessitano di comunicazioni cristalline anche in ambienti caotici, la certificazione di impermeabilità IPX4 e la tecnologia di cancellazione del rumore per le chiamate garantiscono prestazioni affidabili e una chiarezza audio impeccabile in ogni situazione.

Samsung Series 6 QLED 50"

La smart TV Samsung Series 6 rappresenta la scelta ideale per chi cerca un'esperienza visiva di alta qualità senza compromessi. Dotata della tecnologia QLED e di una risoluzione 4K, questa TV offre colori vividi e dettagli cristallini, trasformando il vostro salotto in una sala cinematografica di prima classe. Grazie alla tecnologia Quantum Dot, la riproduzione dei colori è fedele al 100%, regalando un'esperienza visiva unica e coinvolgente. Ma le caratteristiche eccezionali non finiscono qui: i videogiocatori troveranno nella smart TV un prezioso alleato per le loro sessioni di gioco: con il Gaming Hub, l'accesso ai giochi è veloce e intuitivo, mentre l'audio surround 3D fornito da OTS Lite e la perfetta sincronizzazione con la soundbar tramite Q-Symphony vi immergeranno completamente nell'azione, garantendo un'esperienza di gioco coinvolgente e avvincente.

Google Pixel 8

L'acquisto del Google Pixel 8 è consigliato a chiunque cerchi efficienza, prestazioni elevate e una fotocamera di qualità professionale nello smartphone. Dal punto di vista hardware, le caratteristiche chiave del Google Pixel 8 includono la potente fotocamera Pixel da 50MP e un display OLED da 6,2 pollici con alta risoluzione (1080x2040 pixel). Alimentato dal chip Google Tensor G3, questo dispositivo offre prestazioni elevate e un'esperienza utente personalizzata grazie all'intelligenza artificiale di Google. Inoltre, con una durata della batteria di oltre 24 ore, è ideale per chi è sempre in movimento e ha bisogno di un dispositivo pronto all'uso. Ma non è tutto: è resistente all'acqua e alla polvere, rendendolo un investimento duraturo e ideale anche per chi ama avventurarsi nella natura. Insomma, stiamo parlando di un affare davvero imperdibile per chi è alla ricerca di uno smartphone con caratteristiche avanzate, una fotocamera di alta qualità e un'autonomia che dura tutto il giorno, o per chi ha semplicemente aspettato il momento giusto per acquistarlo.

