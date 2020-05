Rimborso fino a 50€ sui prodotti Braun e Oral-B

Vi abbiamo già segnalato quelle che sono le offerte relative al mondo dei regolabarba e tagliacapelli Braun, con offerte molto interessanti sia in termini di modelli proposti, che di decurtazioni di prezzo. Ebbene, che cosa ne direste se oltre agli sconti applicati poteste ottenere anche un rimborso fino a 50 Euro? Non scherziamo, si tratta di un’ottima promozione avviata dal gruppo Procter & Gamble, ovvero la multinazionale americana che, tra i vari, possiede anche i marchi di Braun, Gillette, AZ e Oral-B e che, fino al prossimo 23 Luglio 2020, ci permetterà di ottenere un cashback fino a 50 Euro su qualunque acquisto di prodotti a marchio Dash, Lenor, Lenor Unstoppables, Fairy, Swiffer, Mastrolindo, Viakal, Ambipur, Febreze, Braun per la cura della persona (Rasoi, Epilatori, Cura Capelli, Regolabarba), Pantene, Head & Shoulders, Herbal Essences, Olaz, Gillette Venus, Gillette, Oral-B, AZ, Kukident, Clearblue (incluso Clarity by Clearblue) e ZZZquil.

Un’occasione davvero ottima per portarsi a casa non solo un ottimo prodotto di un grande marchio come Oral-B, ma anche per risparmiare qualcosina in più, specie se considerate che proprio su Amazon, alcuni degli articoli di questi brand sono di per sé in offerta, con sconti – tutto sommato – molto appetibili. Una volta effettuato l’acquisto partecipare sarà molto semplice: avrete infatti 7 giorni per inviare la vostra prova di acquisto (fisica o digitale) al servizio di verifica di Procter & Gamble che, effettuati gli appositi controlli, provvederà ad emettere il rimborso fino ad un massimo di 50 Euro ed il cui valore, ovviamente, dipenderà dall’acquisto effettuato. Di seguito, dunque, la lista dei brand coinvolti coni prodotti disponibili su Amazon. Abbiamo scelto il portale di Jeff Bezos non solo perché compatibile con l’offerta, ma anche perché, ad oggi, è quello che dispone delle migliori offerte sui prodotti Oral-B e Braun, costituendo, quindi, un’eccezionale occasione per usufruire del rimborso su prodotti già scontati! Prima di lasciarvi agli acquisti, tuttavia,vi ricordiamo che se siete alla ricerca di sconti, promozioni lampo o di coupon sconto, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

N.B. L’offerta è valida fino al 23 luglio 2020 sugli acquisti in store e online dei prodotti dei brand P&G. Clicca qui per consultare l’informativa completa dell’iniziativa.

Brand coinvolti nella promozione

