Risparmia 50€ sul robot lavavetri Ecovacs W2! Super efficiente per una pulizia senza sforzo

Il lavavetri Ecovacs W2 rappresenta la soluzione ideale per chi desidera finestre pulite senza fatica. Grazie alla sua pianificazione intelligente del percorso, alla modalità avanzata per la pulizia dei bordi e alla sua tecnologia di spruzzo in 3 direzioni, vi assicurerà vetri senza macchie con minimo sforzo.

Robot lavavetri Ecovacs W2, chi dovrebbe acquistarlo?

Il lavavetri Ecovacs W2 è la soluzione ideale per chi cerca un alleato nella pulizia quotidiana delle finestre di casa o dell'ufficio. Con la sua avanzata pianificazione del percorso intelligente WIN-SLAM 4.0 e tecnologia di nebulizzazione a spruzzo grandangolare, questo dispositivo è perfetto per chiunque voglia assicurarsi finestre pulite senza sforzo e in tempi ridotti. È particolarmente consigliato per chi vive in grandi città dove lo smog e le impurità rendono la pulizia delle vetrate un'attività più frequente o per chi possiede ampie superfici vetrate difficili da raggiungere e pulire manualmente.

Il lavavetri Ecovacs W2 rappresenta l'ultima novità nel campo della pulizia delle vetrate, adattandosi a qualsiasi tipo di finestra grazie alla sua pianificazione del percorso intelligente WIN-SLAM 4.0 e alla capacità di rilevare i bordi. Questo dispositivo assicura un livello di sicurezza ineguagliabile grazie a un sistema di protezione a 10 livelli, combinando hardware e software per prevenire cadute e danni. È dotato di una tecnologia di nebulizzazione a spruzzo grandangolare a tre ugelli che, insieme al panno umido, dissolve e elimina lo sporco efficacemente. Grazie alla modalità di pulizia dei bordi e al nuovo motore senza spazzole, offre una pulizia efficiente, migliorando del 30% l'efficienza rispetto ai modelli precedenti. Anche in ambienti umidi, il sistema antiscivolo garantisce un movimento stabile del robot sulle superfici bagnate.

Con un prezzo di lancio di 449€, il lavavetri Ecovacs W2 si posiziona come una soluzione ideale per chi cerca un prodotto all'avanguardia per la pulizia delle finestre, combinando sicurezza, efficienza e una tecnologia intelligente in grado di adattarsi a differenti esigenze.

