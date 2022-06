Se la potenza del vostro attuale PC non vi basta e avete deciso di acquistarne uno nuovo invece di aggiornarlo, le nuove offerte speciali dello store Acer non solo faranno al caso vostro, ma vi stupiranno grazie alla possibilità di risparmiare fino a 500€, nonostante la promozione venga pubblicizzata con uno sconto massimo di 300€.

Lo store Acer, anche in questa nuova occasione, ha fatto in modo che possiate acquistare tantissimi soluzioni tech a prezzi stracciati. La scadenza delle offerte è fissata per il 19 giugno o finché le scorte non si esauriranno, quindi vi ricordiamo ancora una volta di non indugiare troppo, onde evitare di perdere l’opportunità di acquistare il computer o l’accessorio di riferimento.

Acer ha sottoposto l’intero catalogo prodotti a sconti pazzeschi che, come detto, raggiungono un massimo di 500€. A godere di questo enorme risparmio sarà il notebook Acer Nitro 5 nella sua versione con CPU AMD Ryzen 5000 e scheda video Nvidia RTX 3080, il cui prezzo passerà da 2.499,00€ a 1.999,00€. Vi invitiamo però a fare attenzione, poiché lo store propone un secondo Acer Nitro 5 che, nonostante venga venduto allo stesso prezzo, vanta componenti hardware più potenti.

La versione che, teoricamente, dovrebbe costare di più dispone del processore AMD Ryzen 9 5900HX che, a differenza del Ryzen 7 5800H, garantisce prestazioni superiori soprattutto in ambito produttività. Questa versione, inoltre, viene venduta con ben 32GB di RAM contro le 16 GB disponibili sull’altra variante. Non sappiamo se si tratta di un errore o meno, ma quello che è certo è che siamo di fronte a un’offerta davvero vantaggiosa, che vi permetterà di acquistare uno dei notebook più recenti e potenti in assoluto a meno di 2.000€.

Acer Nitro 5 è un notebook nato per il gioco e nella versione 2022 raggiunge nuovi livelli di prestazioni, merito non solo dell’hardware sempre più potente, ma anche dei continui accorgimenti da parte di Acer che consentono di spremere al massimo i vari componenti. Tra le novità troviamo il Killer Control Center 2.0, una tecnologia che permette al notebook di analizzare, ottimizzare e controllare con facilità non solo le prestazioni relative alla potenza bruta, ma anche a quella di rete, dando priorità alle applicazioni più importanti.

Il notebook di cui vi abbiamo parlato è solo un’assaggio di tutti quelli che potrete trovare in sconto sullo store Acer, per questo vi consigliamo caldamente di non lasciarvi scappare le offerte e di dare uno sguardo approfondito alla pagina dedicata.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

