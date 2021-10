Saldi da paura su VyprVPN, 86% di sconto + 1 anno gratis!

La nostra rassegna dedicata alle eccezionali offerte provenienti dal mondo delle VPN prosegue con una nuova ed interessante iniziativa, questa volta inaugurata da VyprVPN che, in occasione di Halloween, ha pensato bene di scontare ad un prezzo eccezionale i suoi piani di abbonamento, aggiungendo la possibilità di ottenere un periodo gratuito aggiuntivo!

Stiamo parlando di un’occasione da non lasciarsi sfuggire, considerando che l’abbonamento biennale ha un costo mensile fissato a 1,50€, per un totale di 36 mesi (di cui 12 totalmente gratuiti) venduti ad una cifra praticamente irrisoria, ovvero soli 54,00€ anziché 390,60€! Si tratta, dunque, di un affarone, considerando che è davvero difficile trovare un servizio concorrente con le medesime caratteristiche.

L’iniziativa, inoltre, vi permette di scegliere in alternativa il piano annuale, dal costo mensile di 2,06€, per un totale di 37,00€ anziché 195,30€, che vi permetterà di ottenere sei mesi di abbonamento gratuito al servizio. Con il piano mensile, avrete invece una mensilità in omaggio, con la risultante di 2 mesi di servizio ad appena 5,42€, con uno sconto complessivo del 50%.

Chiaramente, l’offerta vantaggiosa è quella dedicata al piano biennale, motivo per cui vi consigliamo proprio questo taglio, cosicché possiate ottenere la massima scontistica possibile. Per quanto concerne questo servizio, VyprVPN rappresenta una delle più apprezzate realtà nel campo delle VPN a pagamento, dato che un servizio impeccabile, con zero log e a una formula “soddisfatti o rimborsati”.

VyprVPN, inoltre, mette a disposizione un gran numero di strumenti per migliorare la sicurezza e garantisce una navigazione veloce ed efficiente. Il tutto è accompagnato da un’applicazione facile ed intuitiva, perfetta non solo per gli esperti del settore, ma anche per i neofiti, soprattutto coloro che stanno compiendo i primi passi.

Insomma, un’offerta da non lasciarsi sfuggire, considerando il nuovo prezzo di vendita degli abbonamenti, soprattutto quello rivolto al piano biennale. Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buona navigazione!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!