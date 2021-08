Saldi di fine stagione PUMA con sconti fino al 50%!

Come avrete visto dalle offerte del giorno, le iniziative e le promozioni di questa estate non si limitano esclusivamente ai prodotti tech e ai vari elettrodomestici, tantoché ora vogliamo porre alla vostra attenzione l’interessante promozione di PUMA che, con i suoi saldi di fine stagione, propone una vasta selezione di prodotti in sconto, con percentuali fino al 50%.

Questa incredibile iniziativa vi permetterà di acquistare scarpe, abbigliamento e accessori PUMA per uomo, donna e bambino, con tagli di prezzo che non vi lasceranno indifferente. Tra i tanti prodotti in offerta, troviamo le linee più popolari e modelli con la tipica tecnologia del brand per l’abbigliamento sportivo, tra cui scarpe da ginnastica Cell con tecnologia di ammortizzazione, scarpe running Hybrid NX, Ignite e molto altro ancora

Come abbiamo detto poc’anzi, la selezione dei prodotti è piuttosto vasta, ma tra questi vi consigliamo le nuove sneakers Puma Future Rider Play Neon, in vendita al nuovo prezzo di 44,95 anziché di 90€. Questo paio di sneakers sfoggia un design dal profilo basso e dalle linee moderne, oltre ad ottimi materiali come la tomaia in nylon e la pelle scamosciata, donandovi un tocco sportivo e allo stesso tempo un look casual e audace. La silhouette delle già iconiche Future Rider è pensata per offrire tutto il comfort di cui ha bisogno una persona dinamica, abituata a muoversi per tutto l’arco della giornata. Il mix di materiali e i colori vibranti, inoltre, gli donano un’aura contemporanea.

In alternativa proponiamo le classiche sneakers Puma Smash V2 ad un prezzo ridotto a 37,95 rispetto ai 55,00€ iniziali. Le Smash hanno avuto un tale successo sul campo che PUMA ha deciso di trasformare queste scarpe da ginnastica classiche in un’icona della moda. Rinnovate con una tomaia in pelle ancora più morbida e con una calzata più sicura, siamo certi che, visto il loro calo di prezzo, non tarderanno a diventare un must-have.

In questo articolo, dunque, troverete una selezione dei migliori prodotti da acquistare in questa tornata di sconti. La lista completa dei prodotti promozionati, se siete interessati, è consultabile al seguente indirizzo. Detto ciò, ci congediamo consigliandovi, come di consueto, di seguirci sui nostri canali Telegram per scoprire tutte le promozioni su Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione prodotti

Offerte per categoria

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!