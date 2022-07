Se siete alla ricerca di dispositivi tech o elettrodomestici a un prezzo particolarmente ridotto, vi consigliamo di sfruttare le numerose offerte disponibili da Monclick, nella sezione saldi estivi. Al momento, e solo fino al 25 luglio, potrete sfruttare degli ottimi sconti fino al 50% su aspirapolveri, climatizzatori, planetarie, PC e molto ancora!

Avrete la possibilità di portare a casa moltissimi prodotti a un costo davvero conveniente, partendo dai laptop a marchio Lenovo fino ai Monitor Dell e agli elettrodomestici Xiaomi. Dunque, trattandosi di saldi davvero convenienti, vi consigliamo di completare i vostri acquisti il prima possibile fintanto che ci sono ancora unità disponibili!

Tra le proposte più interessanti c’è indubbiamente robot da cucina KitchenAid Artisan 5KSM125EGC disponibile al prezzo di appena 399,90€ invece di 699,90€, uno sconto praticamente imbattibile su questo prodotto top di gamma. Dispone di un ottimo corpo mobile dall’ampia capienza di 4,8 L e, oltre a essere perfetto per la preparazioni di piatti abbondanti è anche estremamente elegante e facile da pulire. Si tratta di un robot da cucina estremamente versatile e multifunzionale, dotato di numerosi accessori in grado di aiutarvi nella preparazione di qualsiasi ricetta.

Gli articoli inclusi con l’acquisto sono: una frusta a 6 fili, una frusta piatta e ovviamente anche un ottimo gancio impastatore. Grazie al KitchenAid Artisan potrete amalgamare qualsiasi tipo di impasto, tra cui i più complicati come quello della pizza o del pane e addirittura della pasta. La frusta piatta, inoltre, è l’ideale per dare la giusta consistenza anche ai composti più densi e difficili da lavorare, dal purè di patate fin a glasse e creme per i vostri dolci preferiti. In più, potrete scegliere tra ben 10 impostazioni di velocità che vi garantiranno una miscelazione completa, rapida e precisa. Questo robot da cucina è efficiente, affidabile e realizzato per durare a lungo senza rovinarsi, per questo vi consigliamo di portare a casa l’articolo il prima possibile, fintato che è disponibile a un prezzo di soli 399,90 invece di 699,90€!

Se siete interessati a dare uno sguardo anche ad altri numerosi articoli che godono di sconti super validi in questo periodo di ribassi estivi, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare direttamente sulla pagina Monclick dedicata.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!