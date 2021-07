Saldi Geox: 50% ed extra sconto su sneakers, sandali e altro

Dopo le tipiche offerte giornaliere dei principali portali online, vi informiamo ora dei saldi estivi di Geox, che vi permetteranno di acquistare sneakers, sandali e giacche con sconti fino al 50%. Inoltre, qualora aggiungiate a carrello 2 o più articoli riceverete uno sconto extra del 10%, che va a sommarsi a quella che è già un’ottima occasione per munirsi di una serie di calzature e abbigliamento di alta qualità a prezzi imperdibili.

Gli articoli in offerta sono centinaia e lo sconto extra si applica automaticamente al carrello, fatta eccezione per i prodotti della nuova collezione FW, prodotti di pulizia, suolette e gift card. Ovviamente, il consiglio migliore è quello di scegliere autonomamente gli articoli, dato che i gusti di ognuno sono diversi ma, considerando il periodo, riteniamo che i sandali Geox Nebula faranno al caso vostro, soprattutto ora che vengono proposti a soli 49,95€ anziché 99,90€.

Grazie ad una suola extra traspirante, i sandali Geox Nebula saranno leggeri e capaci di ammortizzare i vostri passi, a tutto vantaggio del comfort. Se invece preferite puntare su un paio di sneakers alla moda, beneficiando sempre di uno sconto elevato, potrebbero essere una buona idea prendere in considerazione le Geox Renan che, nella loro colorazione nera, saranno perfette per chi cerca una soluzione che si abbina allo stile casual. Grazie poi ai materiali traspiranti e confortevoli, indispensabili per la stagione estiva, avrete la certezza che il vostro piede rimanga sempre fresco.

Insomma, occasioni davvero imperdibili quelle messe in piedi da Geox, le quali, con ogni probabilità, rimarranno attive fino ad esaurimento scorte, ed ecco perché sarebbe opportuno visitare subito la pagina ufficiale e aggiungere a carrello i modelli che più si adattano al vostro stile. Ciò detto, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

