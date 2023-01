L’inizio dell’anno nuovo rappresenta il momento perfetto per fare acquisti: moltissimi store stanno proponendo sconti sui propri prodotti, e tra questi c’è Honor, brand mondiale di tecnologia. Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone o notebook, fino al 31 gennaio potrete approfittare di offerte davvero imperdibili!

Tantissimi prodotti Honor sono infatti in ribasso fino al 30% nella pagina dedicata ai saldi, tra cui i prodotti di punta dell’azienda come gli smartphone Honor Magic4 Pro e Honor 70 e il notebook Honor Magicbook 16. Inoltre, potrete trovare svariati bundle, che vi permetteranno di portare a casa più prodotti a un prezzo ancor più vantaggioso.

Tra le offerte più interessanti vi è senza dubbio l’Honor 70, l’ultimo modello della serie N, ora in sconto a 499,90€ invece di 549,00€. Lo smartphone vede nel comparto fotografico il suo punto di forza assoluto. Troviamo infatti due obiettivi eccezionali, di cui uno principale da 54MP IMX800 Super Sensing e uno da 50MP Ultra-Wide & Macro; riuscirete dunque a scattare immagini spettacolari anche in condizioni di scarsa illuminazione, e le potrete ammirare nel magnifico display curvo OLED da 6,67″, che supporta oltre un miliardo di colori. Il dispositivo è dotato poi del potentissimo processore SoC Qualcomm Snapdragon 778G Plus, per prestazioni veloci e senza rallentamenti in qualsiasi situazione, e di una batteria ultra-large da ben 4800 mAh.

Se desiderate un dispositivo ancora più potente, vi consigliamo l’Honor Magic4 Pro, disponibile a 799,00€ al posto di 1.099,90€; si tratta di un modello incredibilmente potente grazie al processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, supportato da tecnologie come GPU Turbo X e OS Turbo X che lo rendono estremamente performante. Anche il display LTPO Quad-Curved da 6,81″ è rivoluzionario per il settore, dato che offre la modulazione di larghezza di impulso più alta mai raggiunta in uno schermo di uno smartphone. Infine, il sistema a tripla fotocamera vi consentirà di scattare foto sensazionali e video di qualità professionale, sfruttando la moltitudine di funzioni dedicate al video-making che vi faranno sentire come un regista Hollywoodiano.

Infine, non potevamo non parlarvi anche di un notebook, in questo caso dell’Honor Magicbook 16, in offerta a 699,90€ invece di 990,90€. Dotato di un display IPS HONOR FullView da 16,1 pollici e un processore AMD Ryzen™ serie 5000, il portatile è stato progettato per offrire una produttività senza pari: riuscirà ad assistervi nello studio, nel lavoro e nel tempo libero, permettendovi di navigare in rete, guardare film e serie tv in qualità altissima, utilizzare programmi di editing e scrivere lunghi testi grazie alla comoda tastiera. Il dispositivo è dotato infatti di certificazione TUV Low Blue Light, quindi le emissioni di luce blu saranno ridotte per garantire una maggiore protezione degli occhi anche durante le sessioni di lunghe ore.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo alcuni dei prodotti Honor scontati in occasione del nuovo anno, quindi vi invitiamo a consultare la pagina dedicata alle promozioni per scoprire il catalogo intero. Le offerte dureranno solo fino al 31 gennaio, quindi vi consigliamo di approfittarne il prima possibile per non perdere l’occasione!

