Samsung Days: extra sconto del 10% e consegna gratuita da MediaWorld

Vi segnaliamo che sullo store di Mediaworld sono appena partiti i Samsung Days, ovvero una serie di offerte tutte dedicate agli straordinari prodotti del brand coreano, con cui potrete acquistare a prezzi eccezionali Smart Tv, smartphone ma anche diversi elettrodomestici per la casa come lavatrici e frigoriferi! La scelta di prodotti è davvero impareggiabile e, tra i vari, val sicuramente la pena segnalarvi persino lo straordinario Samsung Galaxy S20, arrivato sul mercato da pochissimo e già disponibile tra le offerte Unieuro al prezzo scontato di 899,00€, in virtù degli originali 929,00€ necessari per l’acquisto.

Arrivato sul mercato in 3 varianti, S20, S20+ e S20 Ultra, ad essere in sconto sullo store Mediaworld è la variante di base, che comunque ha ben poco da invidiare rispetto ai suoi due fratelli maggiori proponendosi, in generale, come uno dei migliori top di gamma disponibili sul mercato. S20 è un concentrato di bellezza e prestazioni, dotato di un display straordinario, soprattutto per contrasto e gamma cromatica, di una batteria da 4.000 mAh, affidabile e performante e di un processore Exynos a 7nm con architettura Octa-Core, abbinato a 8 Gigabyte di RAM. La sostanza è quella di un dispositivo sorprendente che, ancora una volta, ha saputo dimostrare quanto l’azienda coreana riesca, senza troppi sforzi, a stupire ancora il mercato in termini di qualità costruttiva ed estetica, consegnandoci un dispositivo top di gamma straordinario e pienamente consigliato.

Dunque, senza indugiare oltre, come è da nostra buon abitudine, anche oggi abbiamo riassunto per voi le principali offerte in sconto tramite la nostra tipica lista di prodotti consigliati, contenente quelle che sono – a nostro giudizio – alcune delle migliori offerte proposte dallo store di Mediaworld. Al netto di questo, vi invitiamo comunque a tenere sotto controllo la pagina ufficiale dell’iniziativa, così da poter tenere d’occhio tutte le offerte disponibili tra le promozioni Samsung. Infine, prima di lasciarvi allo shopping di oggi, vi ricordiamo che sono disponibili i nostri canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete monitorare in tempo reale tutte le migliori promozioni del giorno, tenendo così a portata di notifica tutte le offerte del mese. I canali Telegram sono quattro, ed il nostro consiglio è quello di iscrivervi subito, così da poter monitorare le migliori offerte dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. E ora, diamoci dentro con gli acquisti!

