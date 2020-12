Samsung Galaxy A41 a meno di 200€ nelle offerte del giorno eBay

Gli amanti delle offerte dell’ultimo minuto e dello shopping online troveranno sicuramente interessanti le proposte giornaliere di eBay che, con le sue offerte imperdibili con sconti fino al 50%, offrono agli utenti anche durante questa vigilia di Natale buone opportunità su numerosi prodotti, come smartphone, televisori e molto altro.

A differenza di quanto si possa pensare, eBay sembra non essere andato in vacanza e lo dimostrano gli innumerevoli articoli presenti oggi nel catalogo, tutti caratterizzati da offerte più o meno importanti come quella dedicata al Samsung Galaxy A41, il cui prezzo scende oggi sotto la soglia psicologica dei 200,00€, acquistabile quindi a 189,99€ invece degli originali 299,90€.

Presentato ad inizio 2020, il Samsung Galaxy A41 è uno smartphone di fascia media come tanti altri, ma che riesce a fare la differenza grazie al display Super AMOLED, caratteristica che forse rende questo modello l’unico dispositivo dotato di questa tecnologia ad essere venduto sotto la barriera dei 200,00€, ideale quindi per coloro che vogliono avere uno smartphone capace di offrire immagini vivaci, tanta luminosità sotto la luce diretta del sole e neri assoluti, i quali sono il fiore all’occhiello dei pannelli AMOLED, in grado di fare la differenza rispetto ai più popolari IPS soprattutto nelle scene buie.

Assodato che lo schermo da 6,1 pollici è il punto saliente del Galaxy A41, a rendere questo modello una delle migliori soluzioni in questa fascia di prezzo sono anche i componenti interni, con il processore Helio P65 a farla da padrone, accompagnato dai 4GB di RAM e da un comparto fotografico di tutto rispetto, capace di scattare foto che, a questa cifra, si rivelano davvero interessanti, così come la controparte video, la quale può registrare fino alla risoluzione FullHD.

Come potete vedere, anche nel giorno della vigilia di Natale le offerte non mancano e anche se quest'ultime sono indubbiamente meno rispetto ai giorni scorsi, le occasioni per portarsi a casa prodotti interessanti non mancano, motivo per cui suggeriamo di visitare la pagina dedicata per scoprire tutte e magari dare un'occhiata alla nostra lista in calce dove abbiamo selezionato quelle che riteniamo migliori.

