Samsung Galaxy A72 a meno di 400€ nelle offerte eBay

Dopo avervi proposto le consuete offerte del giorno di Amazon e, prima di scoprire le iniziative di tutti gli altri store online, vogliamo ora offrirvi quelle che sono le proposte giornaliere degli Imperdibili di eBay, che si confermano ancora una volta uno dei migliori posti dove effettuare i propri acquisti online, risparmiando cifre abbondanti su smartphone, smart tv, elettrodomestici e persino articolo da giardino.

Tra i tanti prodotti in offerta, ad invogliare all’acquisto oggi ci pensa anche il Samsung Galaxy A72 che, a poco più di un mese dal suo arrivo in Italia, può essere già acquistato a 100€ in meno rispetto al prezzo di lancio, un po’ come già accaduto con il Galaxy A32. eBay, quindi, sembra dare molta importanza alla nuova serie Galaxy A di Samsung, proponendo il modello migliore a soli 399,89€ invece di 499,90€.

Come vi avevamo già riportato in un’altra occasione, la nuova serie Galaxy A del noto produttore coreano ha fatto enormi passi in avanti, proponendo non solo smartphone dalle caratteristiche simili alla più blasonata famiglia Galaxy S, ma anche un rapporto qualità/prezzo decisamente migliore rispetto alle generazioni precedenti. A tal proposito, portarsi a casa un modello come il Samsung Galaxy A72 a meno di 400€ significa munirsi di un dispositivo all’avanguardia, le cui specifiche tecniche, spesso e volentieri, si trovano solo su soluzioni più costose.

Un esempio è il comparto fotografico, composto da 4 sensori posteriori, il principale da 64MP, capaci di scattare foto di ottima qualità sia di giorno che di notte. Stupisce poi la presenza del teleobiettivo, presente di solito solo sugli smartphone top di gamma, che vi assicurerà scatti senza perdite di dettagli fino a 3x, accompagnati dalla stabilizzazione ottica che farà in modo che possiate divertirvi a scattare in condizioni di poca luminosità senza che le immagini risultino mosse. Per il resto troviamo il sempre ottimo display AMOLED di Samsung con frequenza di aggiornamento a 90hz e una batteria da ben 5.000 mAh.

Insomma, un modello che entra di diritto nella lista dei migliori smartphone di fascia media acquistabili oggi, e con l’aiuto di eBay assume un valore ancora più alto. Detto ciò, vi ricordiamo che sul portale troverete tantissime altre offerte interessanti, ed ecco perché il nostro consiglio è quello di visitare la pagina ufficiale e, perché no, dare un’occhiata alla nostra lista personalizzata in calce, dove abbiamo riportato quelle che sono, a nostro giudizio, le migliori occasioni odierne. Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

