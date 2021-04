Samsung Galaxy A32 già ad un prezzo super nelle offerte eBay

Dopo avervi proposto quelle che sono le offerte del giorno di Amazon, è arrivato ora il momento di proporvi anche quelle che sono le migliori opportunità di acquisto di eBay relative alla giornata odierna, con numerose possibilità di risparmio che vanno dai piccoli ai grandi elettrodomestici per la casa, oltre a svariate occasioni relative ai prodotti da giardino, per non parlare poi dei prodotti tech più ambiti, tra cui non mancano smartphone e smart TV.

Stiamo quindi parlando di un catalogo davvero immenso, nella cui rosa è oggi presente anche il recente Samsung Galaxy A32, ovvero uno degli ultimi smartphone della rinnovata serie A del noto produttore coreano, proposto a soli 229,00€ invece di 299,90€. Come saprete, l’ultima generazione della famiglia Galaxy A di Samsung ha fatto un enorme salto in avanti, con modelli dalle prestazioni equilibrate, un buon comparto fotografico e un’ottima autonomia.

Ognuno di questi aspetti caratterizza il Samsung Galaxy A32, che si inserisce in una fascia di mercato molto difficile e piena di soluzioni valide, ma capace di attirare le attenzioni grazie alla sua ottima autonomia, resa possibile da una batteria da ben 5.000 mAh e dall’efficiente MediaTek Dimensity 720, un processore di ultima generazione che supporta la rete 5G, oltre a garantire buone prestazioni in generale.

Ottimo anche il comparto fotografico, composto da 4 sensori, con il principale da 48MP che è in grado di offrire una qualità di scatto mai così vicina ai modelli della serie Galaxy S. Infine, dal momento che parliamo di un prodotto Samsung, il display non poteva che essere all’altezza, con colori precisi e un’ottima luminosità. Insomma, il Samsung Galaxy A32 è uno dei nuovi smartphone da tenere in considerazione qualora abbiate la necessità di sostituire il vostro attuale modello, soprattutto nel momento in cui viene proposto ad un prezzo vantaggioso come in questo caso.

