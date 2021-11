Samsung Galaxy Buds Live: performance al top, e che prezzo! -85€!

Siete alla ricerca di ottime auricolari con cancellazione attiva del rumore? Ebbene, in questo articolo vogliamo illustrarvi le fantastiche promozioni di Amazon, in particolare quella dedicata alle Samsung Galaxy Buds Live! Vi spieghiamo, dunque, come acquistarle e le colorazioni disponibili del gioiellino sviluppato dall’azienda asiatica.

Samsung Galaxy Buds Live rappresentano degli auricolari dalle ottime specifiche tecniche, a partire dalla presenza della funzione di cancellazione attiva del rumore (denominata anche ANC), che permette di eliminare i rumori esterni, in modo tale da permettere di concentrarsi solo su ciò che si sta ascoltando. Naturalmente, questa funzione permette solo il passaggio delle frequenze alte, come il suono della voce umana.

Questi auricolari, inoltre, possiedono tre microfoni e l’accelerometro (VPU), che consentono di migliorare sensibilmente la qualità della voce durante le chiamate, mentre l’accelerometro migliora il segnale vocale filtrando i rumori esterni. Invece, uno dei tre microfoni rimane sempre attivo, per garantire l’attivazione sempre puntuale dell’assistente vocale Bixby.

Le Galaxy Buds Live di Samsung vantano degli speaker da 12 millimetri e un canale dedicato alle basse frequenze. Questo garantisce una riproduzione musicale sempre impeccabile, in qualsiasi situazione, grazie anche al design Open-type che, mediante la totale assenza di cuscinetti In-Ear, riduce anche al minimo la sensazione di orecchie tappate.

Questo prodotto assicura anche una buona autonomia, grazie ad una capacità di 60 mAh per auricolare e 472 mAh della custodia. Sono pienamente compatibili con qualsiasi caricabatterie wireless Qi oppure con la condivisione di Ricarica Rapida direttamente sul retro di uno smartphone Galaxy.

Solitamente disponibili a 189,00€, quest’oggi sono venduti a 103,30€, a seguito di uno sconto del 45%, che ne ha tagliato il prezzo consigliato dal produttore di ben 85,70€! Sono disponibili tutte le colorazioni, ma con prezzo variabile, motivo per cui vi consigliamo di scegliere accuratamente. Naturalmente, questa offerta rappresenta la punta dell’iceberg delle iniziative di Amazon, motivo per cui vi consigliamo di consultare la pagina generale delle promo, al seguente indirizzo.

