Samsung Galaxy S20 FE ad un nuovo prezzo shock da Unieuro

Grazie alle offerte di settembre di Amazon, il mese che segnerà l'arrivo dell'autunno non poteva iniziare meglio di così, ma il merito va anche a portali come Unieuro, che con le loro offerte giornaliere e settimanali aumentano le già alte probabilità di fare ottimi affari online su molteplici categorie di prodotto.

A questo giro, non è necessario scavare troppo per trovare buone offerte, dal momento che il portale ha deciso di mettere in sconto il Samsung Galaxy S20 FE, proponendolo a soli 419,90€ che, allo stato attuale, risulta essere uno dei prezzi più bassi della rete. Parliamo di uno sconto del 37% che vi farà risparmiare circa 250€ su quello che è uno smartphone molto apprezzato, nonché probabilmente il modello della famiglia S20 con il miglior rapporto qualità/prezzo.

Fin dalla presentazione, il Samsung Galaxy S20 FE ha avuto successo grazie alle sue specifiche tecniche simili al modello standard ma a un costo inferiore. Troviamo infatti lo stesso processore Exynos 990, lo stesso display Super AMOLED, anche se in questo caso il modello FE vanta una diagonale più grande da 6,5 pollici, e persino lo stesso sensore principale da 12MP, ossia quello che vi permetterà di scattare fantastiche foto, sia di giorno che di notte. Ovviamente, il sensore principale viene accompagnato da un teleobiettivo e da un grandangolare, così che abbiate un dispositivo molto versatile.

Come saprete, il Samsung Galaxy S20 FE è uno smartphone di ottimo livello e, anche se appartiene alla precedente generazione, rivaleggia senza problemi con i modelli più recenti, dato che il successore della variante FE non è stato ancora presentato. Le linee di Galaxy S20 FE sono tipiche di uno smartphone top di gamma, con bordi piatti avvolti da cornici quasi invisibili e da un piccolissimo foro per la fotocamera frontale che non andrà a compromettere la visione dei vostri contenuti multimediali. Insomma, questo modello di Samsung è il mix perfetto di innovazioni portate dalla serie Galaxy S20 e poterlo acquistare ora a poco più di 400€ vuol dire dotarsi di uno dei migliori dispositivi della categoria.

